Uruguay analizará si es posible la adaptación antes de definir si recibe refugiados de Afganistán

Miles de afganos están dejando su país ante el temor a los talibanes que tomaron el poder

El canciller uruguayo, Francisco Bustillo, dijo que el gobierno está estudiando en profundidad la posibilidad de recibir refugiados desde Afganistán. Tras la mala experiencia con las seis familias sirias que se instalaron en el país en 2014, se hará un análisis al respecto para comprender si su arribo sería beneficioso o no.

Al país llegó na solicitud genérica por parte de una ONG, que también solicitó ayuda a otros países latinoamericanos. Fue recibida por el subsecretario del Ministerio de Medio Ambiente, Gerardo Amarilla, quien mantiene vínculos con la organización.

La propuesta era por unas 150 familias que son perseguidas por los talibanes por sus diferencias culturales, sus creencias y sus estilos de vida. Estas familias ya no están en Afganistán, se encuentran en distintos países en tránsito, esperando a ser recibidas por países que las refugien.

Bustillo dijo que hacer un acuerdo de esta naturaleza implica garantizarle a los afganos que puedan tener una buena calidad de vida y una adaptación favorable en Uruguay.

Telemundo informó que el gobierno cree que es mejor que los refugiados se asienten primero en Montevideo, para evitar un desbalance cultural, y que luego se dirijan, si es que lo quieren, al interior del país.

Días atrás, en conferencia de prensa, Luis Lacalle Pou había dicho que “Uruguay es un país de brazos abiertos” y que recibiría a los afganos. Sin embargo, el Poder Ejecutivo aún no ha respondido a la solicitud de refugio. Amarilla dijo al canal de televisión que “estamos viendo la capacidad que tenemos de recibirlas, no solamente que vengan a Uruguay y después vemos cómo hacemos”.

Agregó que hay que coordinar quién se hará responsable por las familias afganas que puedan venir al país y que el gobierno brindará “respaldo, ayuda y colaboración”, pero que sería ideal que la población pusiera su parte en la adaptación de los afganos.

Los sirios que vinieron a Uruguay

“Cualquier país es mejor que acá. No lo digo por mí, que no me gusta Uruguay. Lo digo porque escuché a mucha gente uruguaya que dice que cualquier país es mejor que acá”, dijo uno de los refugiados sirios que llegaron al país en 2014 en plena guerra civil en su país. Y agregó: “Siria es mejor que acá”.

En 2014, el gobierno de José Mujica llevó a cabo un programa para acoger familias de refugiados sirios. Dicho proyecto contó con la colaboración del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) que trabajó para la adaptación cultural de las familias en Uruguay.

Después de unos años en Uruguay, dos de las seis familias que arribaron al país decidieron volverse a Siria, a pesar de que la guerra continuaba. Comentaron en varios medios que se les hacía imposible vivir en un país tan caro con familias tan grandes, a pesar de los aportes económicos del gobierno.

Incluso, se filmó un documental al respecto llamado El gran viaje al país pequeño, dirigida por Mariana Viñoles, en el que se plasma la historia de todas estas familias y cómo terminaron prefiriendo volver a un país en guerra donde podían comprar 15 kilos de pan con un dólar, mientras que en Uruguay solo uno.

