Un “flechazo” cuando salió a buscar hielo hace 44 años, cinco hijos y 7 nietos: los secretos de la familia de Guillermo Lasso

Guillermo Lasso, acompañado de su familia, en el cierre de la campaña que lo llevó a la presidencia de Ecuador. (EFE/Mauricio Torres)

Esta es la nueva familia presidencial del Ecuador

La familia del nuevo presidente no ocupará cargos públicos ni habitará en la residencia presidencial.

El nuevo presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, en varias ocasiones, ha dicho que su esposa, hijos y nietos son el “pilar de su vida”. Los Lasso- Alcívar ahora son la nueva familia presidencial ecuatoriana y se regirán por el Código de Ética expedido por el presidente Lasso. Ninguno, según anunciaron, vivirá en el Palacio de Carondelet, que es la residencia oficial de los presidentes ecuatorianos.

Amor a primera vista

En sus intervenciones públicas, Lasso ha demostrado ser un hombre de familia. En cada discurso agradece su apoyo y, sobre todo, recalca la presencia de María de Lourdes Alcívar, su esposa y madre de sus hijos. Desde que Lasso empezó su vida política, María de Lourdes lo ha acompañado. En la última campaña presidencial de Lasso, su esposa no solo ha sido un apoyo moral, sino uno físico.

Luego de una operación de la columna, el nuevo presidente ecuatoriano tiene problemas para caminar y mantenerse en pie, por lo que utiliza un bastón. Cuando ingresa acompañado de su esposa a cualquier evento, se nota que también apoya el peso de su cuerpo en ella.

Lasso junto a su esposa, Lourdes Alcivar, durante un descanso en la campaña presidencial (Cortesía)

La historia de Guillermo Lasso y María de Lourdes no es reciente. Se conocieron hace 44 años y se casaron hace 40. En su libro, Cartas a mis hijos, publicado en 2011, Lasso admite que al ver a María de Lourdes se enamoró, pero él se creía muy flaco y muy feo como para gustarle a la que sería la madre de sus cinco hijos.

El primer encuentro de la pareja se dio en una fiesta familiar en Guayaquil, ciudad natal de Guillermo Lasso. Cuando se acabó el hielo para las bebidas, un joven Guillermo de 21 años se ofreció para salir y comprar más. María Lourdes y sus hermanas acompañaron a Lasso en la búsqueda por más hielo. En medio de las conversaciones de las jóvenes, Lasso tomó valor y le pidió el número de teléfono a María de Lourdes, que tenía 14 años.

En ese momento, Lasso vivía y trabajaba en Quito, capital del Ecuador. Sin embargo, eso no impidió que Lasso llamara a María de Lourdes todos los días. Una semana después de conocerla le pidió que sea su novia. Cuando María de Lourdes terminó la secundaria, cuatro años después de su primer encuentro, se casaron un 6 de febrero de 1981.

María de Lourdes, en una entrevista con un medio ecuatoriano, dijo que es feliz siendo esposa y mamá: “Mi primer embarazo y los viajes por el trabajo de mi esposo me llevaron a dejar de estudiar. No me arrepiento, soy feliz cumpliendo la misión de cuidar a mis hijos”, aseguró.

Lourdes Alcívar, en un acto junto a su esposo

Los cinco hijos

Producto de su matrimonio, Guillermo Lasso y María de Lourdes Alcívar tienen cinco hijos, tres hombres y dos mujeres: Guillermo Enrique, Santiago, Luis Emilio, María de Lourdes y María Mercedes. Todos han formado sus familias, salvo María Mercedes, que es la menor y que recientemente se graduó de la universidad. Los hijos de Lasso le han dado al matrimonio 7 nietos.

Según la información recogida en medios locales, Guillermo Enrique, el mayor, tiene 36 años y es vicepresidente ejecutivo del Banco de Guayaquil, entidad financiera de la que Guillermo Lasso fue presidente durante varios años. Además, tiene tres hijos. Sus hermanos Santiago, de 34 años, y Luis Emilio, de 33, también trabajan en la institución financiera. El primero se encarga de la comunicación corporativa del banco y el segundo es el presidente ejecutivo de la sucursal del Banco de Guayaquil en Panamá. Luis Emilio tiene tres hijos.

María de Lourdes (hija) tiene 28 años y estudió Administración Hotelera. Tiene una hija y espera a su segundo bebé. María Mercedes, de 23 años, es la menor de todos y se graduó hace dos semanas en la Universidad de Pennsylvania, en Estados Unidos.

Guillermo Enrique, Santiago, María Mercedes, Luis Emilio y María de Lourdes Lasso Alcívar, los cinco hijos del nuevo presidente del Ecuador

Ninguno de los hijos del nuevo presidente, ni sus parejas, podrán ocupar cargos públicos durante el mandato de su padre. Esto según lo establecido en el Código de Ética suscrito por Lasso, el 24 de mayo, donde se prohíbe que “los familiares de los funcionarios de la Función Ejecutiva, hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad” tengan cargos públicos.

La residencia “no oficial” de Lasso

Guillermo Lasso y María de Lourdes vivirán junto con su hija María Mercedes en una residencia privada en Puembo, una parroquia de Quito, ubicada a casi 40 minutos de la casa presidencial ecuatoriana, conocida como el Palacio de Carondelet. Los cuatro hijos de Lasso permanecerán en Guayaquil y visitarán a sus padres con frecuencia, según lo han hecho público algunos colaboradores de Lasso.

La casa en Puembo donde vivirán el nuevo presidente aún no está lista. Sin embargo, se sabe que estará cerca de la iglesia de la parroquia. La construcción y mantenimiento de la residencia será pagada con los recursos propios de Guillermo Lasso y no con recursos del Estado ecuatoriano.

Hasta que la casa del Presidente y su familia termine de construirse, vivirán en un hotel de Quito y pagarán su estancia con su propio dinero. Luego residirán en el Palacio de Carondelet por unos meses hasta que termine la construcción de su nueva casa en Puembo.

Lasso no es el primer presidente que prefiere vivir fuera de Carondelet. Rafael Correa no se instaló en el Palacio Presidencial y vivió en una casa en un barrio del centro norte de Quito.

SEGUIR LEYENDO: