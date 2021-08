Pedro Castillo buscará la investidura de su nuevo gobierno tras cambiar un único ministro pese a los reclamos de la oposición en Perú

El presidente de Perú, Pedro Castillo (EFE/ Paolo Aguilar/Archivo)

El Gobierno del presidente de Perú, Pedro Castillo, acude este jueves al Congreso para la sesión de investidura con un único ministro cambiado, lo que no ha satisfecho aparentemente los pedidos de moderación de la oposición, que desconfía de varios miembros del Ejecutivo.

Será una larga jornada dado que habrá debate de los parlamentarios por cuatro horas y media y, a ello, hay que sumarle el tiempo por las preguntas y respuestas, así como por la eventual participación de distintos ministros, detalló El Comercio.

De los ministros que asumieron el cargo a finales de julio, solo fue reemplazado el de Relaciones Exteriores, Héctor Béjar, después de que causaran polémica unas declaraciones anteriores a ocupar el cargo de canciller donde afirmaba que el terrorismo en Perú lo había iniciado la Armada en los años 60 y 70.

Al sociólogo y ex guerrillero, de 85 años, lo reemplazó el diplomático Óscar Maúrtua, quien ya fue canciller de Perú durante el Gobierno del ex presidente Alejandro Toledo (2005-2006), lo que no ha sentado bien a Vladimir Cerrón, líder del marxista partido Perú Libre.

Entre los más cuestionados por la oposición, están el primer ministro, Guido Bellido, quien es congresista de Perú Libre (REUTERS/Angela Ponce)

Sin embargo, la oposición, que es mayoría en el Congreso y tiene el control de la mesa directiva del Parlamento, exigía a Castillo hacer entre tres y cinco modificaciones dentro del Ejecutivo para darle el voto de confianza.

Entre los ministros más cuestionados por la oposición están el primer ministro, Guido Bellido, quien es congresista de Perú Libre; y los titulares de las carteras de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví; de Defensa, Walter Ayala; de Energía y Minas, Iván Merino; y de Transportes y Comunicaciones, Juan Francisco Silva.

Para conseguir la investidura, el Gobierno necesita conseguir los votos a favor de la mitad más de uno de los parlamentarios que concurran en la sesión.

En caso de que el Ejecutivo no lo logre, el Congreso usará la única oportunidad que contempla la Constitución para censurar a un Gobierno sin que el presidente tenga la posibilidad de disolver el Parlamento y convocar nuevas elecciones legislativas, ya que sí está facultado para hacerlo si se da en una segunda ocasión.

Sin investidura del Legislativo, el primer ministro está obligado a dimitir y Castillo debería nombrar a otra persona en su lugar para formar un nuevo Consejo de Ministros.

Solo ha habido un precedente de un Gobierno que no logró la investidura, que fue el liderado por Pedro Cateriano en 2020, bajo el mandato presidencial de Martín Vizcarra (2018-2020).

(Con información de EFE)

