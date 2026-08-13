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Exjugador de Cruz Azul y América se convierte en nuevo refuerzo de la Universidad de Chile

El defensa central será dirigido por Fernando Gago, quien también tuvo un paso por el futbol mexicano

El defensa central fue bicampeón con el América y también consiguió títulos con Cruz Azul (Crédito | Kelvin Kuo-USA TODAY Sports)
El defensa central fue bicampeón con el América y también consiguió títulos con Cruz Azul (Crédito | Kelvin Kuo-USA TODAY Sports)
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Igor Lichnovsky será nuevo refuerzo de la Universidad de Chile tras tener un paso por dos de los equipos más emblemáticos de México, Cruz Azul y América, así como estancia en Necaxa y Tigres.

Después de 12 años y tras una carrera internacional en México y Europa, el defensa chileno vuelve al club en el que debutó. De acuerdo con el periodista especializado en fichajes, César Luis Merlo, el central se incorporará al equipo dirigido por Fernando Gago, quien también es un viejo conocido de la Liga MX.

Igor Lichnovsky festeja su gol en el triunfo del América sobre Pachuca en la liga mexicana. Estadio Ciudad de los Deportes, Ciudad de México, México. 30 de agosto de 2025. REUTERS/Eloisa Sánchez
Igor Lichnovsky no quiere salir del club América (REUTERS/Eloisa Sánchez)

El paso de Lichnovsky en el futbol mexicano

El recorrido de Igor Lichnovsky en el fútbol mexicano dejó una huella notable por los títulos obtenidos y la regularidad que mostró en varios clubes de la Liga MX. Tras una experiencia en Europa, el defensor chileno llegó al Necaxa entre 2017 y 2018, donde su rendimiento defensivo lo proyectó rápidamente hacia equipos de mayor envergadura.

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La consolidación de Igor se produjo en Cruz Azul entre 2018 y 2020. En ese periodo, fue pieza clave en la zaga central y celebró dos conquistas: la Copa MX (Apertura 2018) y la Supercopa de México (2019). Su desempeño lo posicionó como una de las referencias defensivas más sólidas del campeonato.

Igor Lichnovsky fue campeón con el Club América.
El jugador de futbol confesó haber sido señalado por su religión cuando jugó para el Cruz Azul. Crédito: Reuters

Luego de una experiencia en Arabia Saudita, Lichnovsky se sumó a Tigres UANL en 2022. Allí obtuvo títulos de Liga MX, reafirmando su capacidad para competir en el más alto nivel del fútbol mexicano, antes de una salida inesperada que lo llevó a buscar nuevos desafíos.

El periodo más fructífero en cuanto a palmarés lo vivió en Club América entre 2023 y 2026. En el conjunto de las Águilas, el chileno formó parte del plantel bicampeón de liga —Apertura 2023 y Clausura 2024— y levantó el trofeo de Campeón de Campeones y la Supercopa de la Liga MX en 2024. Sin embargo, una lesión de rodilla le restó protagonismo hacia el final de su estadía, lo que derivó en un breve paso por el fútbol de Turquía.

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Lichnovsky regresa a la U de Chile 12 años después

Igor Lichnovsky arribó a Chile esta semana para completar su regreso como refuerzo de Universidad de Chile después de doce años fuera del club. El zaguero, de 32 años, fue recibido por un grupo de aficionados en el aeropuerto de Pudahuel, donde declaró que regresar a la institución donde se formó representaba un choque emocional. El acuerdo contempló un contrato por dos años y medio.

Especial
El chileno presumió su fotografía con el patrón. (Instagram @IgorLichnovsky)

El defensa chileno llegó a la U tras finalizar su vínculo con el Fatih Karagümrük de Turquía, lo que facilitó las negociaciones y su reincorporación al fútbol nacional. Lichnovsky reconoció: “Mi familia, mi infancia, el haberme ido joven, el momento que está pasando justamente ahora la U. Externo, pero también interno. Creo que tenemos un gran equipo y uno siempre quiere volver a su equipo y volver a hacer cosas importantes”, comentó a los medios de comunicación.

Con su llegada, el técnico Fernando Gago sumó una alternativa más en la defensa, donde Lichnovsky compite por un puesto con Nicolás Ramírez, Bianneider Tamayo y Matías Zaldivia.

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