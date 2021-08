El autor del femicidio contra la carabinera Norma Vásquez se sometió a un peritaje psiquiátrico

Gary Valenzuela, el sospechoso de haber asesinado a Norma Vásquez.

Durante el fin de semana pasado, un ex Carabinero de Chile imputado por haber asesinado a una colega durante agosto del 2020 fue objeto de una nueva evaluación psiquiátrica previo a que se inicie el juicio oral en su contra.

Se trata del ex Carabinero Gary Valenzuela, quien está imputado por el delito de femicidio en contra de la ex Carabinera Norma Vásquez de 20 años de edad, por lo que arriesga condena perpetua.

El caso tuvo su origen la noche del viernes 21 de agosto cuando Norma viajó desde Santiago a la localidad de Linares, ubicada en la Región del Maule, para ver a su familia. Antes de llegar a este lugar, ella advirtió que los llamaría cuando estuviera cerca. Sin embargo, nunca se pudo concretar esta llamada, ya que a las pocas horas después se encontró el cuerpo de la mujer al interior de un maletero en un motel.

La víctima habría llegado a este recinto con Valenzuela por causas que se investigan. Allí abandonó los restos de Norma en un automóvil, que luego fueron descubiertos por una mucama. .

El trámite de la nueva evaluación psiquiátrica surgió a inicios de la semana pasada por parte de la defensa del detenido. Es la segunda vez que se realiza un trámite de este tipo a Valenzuela. En la primera ocasión el detenido fue evaluado por un equipo de psiquiatras y psicólogos del Hospital Psiquiátrico Doctor José Horwitz de Santiago. Los médicos concluyeron que el imputado no presenta rasgos de enajenación mental.

Ante el inminente inicio del juicio oral, la fiscalía comunicó que presentará 37 testigos 12 peritos “además de otras pruebas”, según dijo la persecutora Carola D’Agostini.

Una vida interrumpida

Norma Vásquez en sus funciones como Carabinera.

Norma siempre quiso ser Carabinera y eso todos lo sabían desde que era muy niña. Norma nació y creció en Linares y dos años antes de su muerte llegó a Santiago para cumplir su sueño. Según el testimonio de sus amigas, norma siempre ayudaba económicamente a su mamá. se preocupada mucho por ella.

Sus primeros pasos en Carabineros los realizó en la Comisaría de Maipú, en Santiago, en donde rápidamente se hizo conocida y apreciada por sus colegas. Así conoció a Gary Valenzuela de 26 años de edad, ex subteniente de la institución que era conocido por ser una persona muy posesiva.

“Él le revisaba el teléfono, no la dejaba hablar con nadie. Era muy celoso, posesivo, obsesivo, y violento”, dijo una amiga, quien prefirió mantener su identidad en el anonimato.

El 17 de julio del 2020, Norma presentó una denuncia en contra de Gary Valenzuela en el Departamento de Violencia Intrafamiliar de la 25º comisaría de la comuna de Maipú. Esto provocó el inicio de un sumario y otra denuncia en la fiscalía de la misma localidad por un intento de violación del imputado en contra de la joven.

Casi dos semanas después, el 30 de julio, fue enviada la solicitud de expulsión de Valenzuela a la División de Gestión y Modernización, lo que provocó que el imputado fuera alejado de sus funciones. Sin embargo, Valenzuela no se quedó quieto. Él quería concretar las amenazas en contra de Norma, y así lo hizo.

“Ni siquiera lo detuvieron, solo lo separaron de los servicios. La tenía amenazada, que la iba a matar, que iba a pagar por lo de la denuncia”, dijo en el anonimato una de sus amigas.

Un hombre que se cree Dios en la tierra

Norma Vásquez fue asesinada en agosto del año pasado.

En diciembre del año pasado se realizó la primera evaluación psiquiátrica a Valenzuela. En el trámite que se prolongó por dos horas el imputado reveló su faceta narcisista.

“Me amo demasiado. Creo ser un dios terrenal. Yo creo que siempre gano y si alguien me quiere hacer daño nunca pierdo. Soy un dios terrenal porque quiero serlo no más (…) dejémoslo como que me quiero mucho”, señaló en la oportunidad.

En esa oportunidad se le preguntó a Valenzuela si había pensado en el suicidio. El imputado respondió haberlo pensado cuando asesinó a la carabinera Norma Vásquez.

“Podría ser cuando maté a esta niña. Me iba a matar con el auto, estrellándome (...) después, cuando estaba en enfermería me intenté cortar las venas, pero como me amo tanto es imposible una muerte lenta”, dijo.

