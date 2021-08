Continúan las protestas en Guatemala para pedir la renuncia del presidente y la fiscal general

Indígenas mayas bloquean una calle mientras participan en una protesta en San Cristóbal Totonicapán (Foto: REUTERS)

Cientos de manifestantes bloquearon este jueves cinco tramos carreteros en diferentes regiones de Guatemala para insistir en la renuncia del presidente Alejandro Giammattei y la fiscal general, Consuelo Porras, acusados de promover la corrupción e impunidad.

Los manifestantes cerraron el paso de vehículos en carreteras de los departamentos de Alta Verapaz (norte), San Marcos (oeste), Chiquimula (este), Suchitepéquez (sur) y una importante calle en el centro de la capital, Ciudad de Guatemala, reportó la estatal Dirección General de Protección y Seguridad Vial (PROVIAL).

“Hasta que caigan” fue el lema de las protestas convocadas por organizaciones indígenas, colectivos sociales y estudiantes universitarios, que repitieron, en menor escala, el cierre de carreteras ocurrido hace una semana cuando miles bloquearon una veintena de caminos a nivel nacional y cientos protestaron en la capital.

Los manifestantes se reúnen en distintos puntos del país para pedir la renuncia del presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei (Foto: EFE)

“La situación del país empeora a manos del Pacto de Corruptos, por lo que la resistencia continúa”, señaló en un comunicado un grupo de estudiantes de la privada Universidad Rafael Landívar.

Las protestas que exigen la renuncia de Giammattei y Porras arreciaron después de que la fiscal general destituyera a finales de julio a Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).

Sandoval, reconocido por Estados Unidos como un “campeón anticorrupción”, declaró tras ser removido del cargo que encontró muchos obstáculos en su labor, y que se le pidió no investigar al presidente Giammattei sin el consentimiento de Porras.

Juan Francisco Sandoval (Foto: EFE)

El ex fiscal huyó posteriormente a Estados Unidos, país que perdió la “confianza” en Porras y congeló la ayuda al Ministerio Público (MP, Fiscalía). “Exigimos la renuncia de Consuelo Porras y el presidente Alejandro Giammattei”, señalaron en una pancarta autoridades indígenas en el bloqueo de la capital, donde los manifestantes liberaron el paso luego de unas cuatro horas de cierre tras denunciar acoso de decenas de policías con equipo de choque.

El martes, Porras designó al frente de la FECI a Rafael Curruchiche, ex fiscal de Delitos Electorales señalado por perseguir a opositores políticos y promover la impunidad.

La fiscal general de Guatemala Consuelo Porras (Foto: EFE)

“Quién más [en el cargo] que Rafael Curruchiche, que representa los intereses de los corruptos”, señaló el ex fiscal Sandoval en un video difundido en su cuenta de Twitter. Desde el exilio alertó que “la intención de los perversos es prolongar el reino de la impunidad”.

Desde su llegada a la capital estadounidense -luego de ser destituido del cargo el 23 de julio-, el ex investigador a cargo de la fiscalía contra la corrupción se ha reunido con funcionarios de la Casa Blanca, Departamento de Estado, Departamento de Justicia, Consejo de Seguridad Nacional y de la oficina de la vicepresidenta Kamala Harris, además de otras agencias que le esperan en el transcurso de la semana.

Imagen de una manifestación del 31 de julio (Foto: REUTERS)

También Sandoval no duda en señalar que tras su cese de la fiscalía está la mano de la fiscal general de la República, Consuelo Porras, como operaria y parte de toda una estructura para proteger a figuras clave del esquema de corrupción que opera en el país.

“Estados Unidos tiene clara la situación, únicamente se ha reafirmado lo que ellos mismos han indicado. También he podido demostrarles aquí a Washington que la fiscal general de Guatemala está al servicio de las mafias, por eso mismo han lanzado un mensaje en que es alguien en quien no confían las autoridades de Estados Unidos y que es alguien con quien no pueden trabajar”, dice Juan Francisco Sandoval.

(Con información de AFP)

