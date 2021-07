Pedro Castillo completó su gabinete, juramentó a un centro izquierdista como su nuevo ministro de Finanzas

Pedro Castillo, juramentó este viernes en la noche al economista Pedro Francke como ministro de Finanzas

El nuevo presidente de Perú, el izquierdista Pedro Castillo, juramentó este viernes en la noche al economista Pedro Francke como ministro de Finanzas, cargo que estuvo vacante durante 24 horas.

El misterio por la designación ocasionó un vendaval en los mercados que terminó en una caída de la Bolsa de Lima de casi 6% y el dólar superó por primera vez los cuatro soles.

“Por un avance sostenido y un buen vivir, por igualdad de oportunidades sin distinción de género, por la democracia y la concertación nacional, sí, juro”, declaró Francke, máster en economía de 60 años de izquierda moderada, formado en la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Francke oficiaba de principal asesor económico de Castillo desde la campaña del balotaje del 6 de junio, por lo que se daba por hecho que asumiría como titular de Finanzas. Como no ocurrió cuando juró el resto del gabinete el jueves en la noche, se desató el pánico en los mercados peruanos.

El presidente de Perú, Pedro Castillo, y el nuevo ministro de Economía, Pedro Francke (FOTO: EUROPA PRESS)

Castillo también juramentó junto con Francke al abogado Aníbal Torres, de 79 años, como titular de Justicia, el otro cargo que estaba vacante en el gabinete de 19 miembros.

No hubo una explicación oficial por la demora en la juramentación de Francke, pero medios peruanos aseguraron que el economista se había marginado debido a que Castillo nombró el jueves como jefe de gabinete al cuestionado legislador oficialista Guido Bellido.

“Pedro Francke tiene todo nuestro respaldo para la aplicación de la política económica de estabilidad expresada en el plan de bicentenario sin corrupción en el país”, tuiteó Bellido este viernes en la noche

Francke es experto en políticas sociales, de salud y pobreza y en el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016) fue gerente general del Seguro Social de Salud (Essalud), que administra parte de los hospitales públicos del país.

El economista de izquierda moderada Pedro Francke, oficiaba de principal asesor económico del nuevo presidente durante la campaña

Casado dos veces y padre de tres hijas, en la primera vuelta de la presidencial Francke asesoró a la candidata izquierdista Verónika Mendoza, cuyo partido se sumó a la campaña de Castillo para el balotaje, en el que se impuso sobre la candidata derechista Keiko Fujimori.

La llegada al poder de Castillo, ha despertado temores de un brusco giro al socialismo en Perú.

“Como ha dicho el profesor Pedro Castillo, no tenemos nada que ver con la propuesta de Venezuela”, dijo Francke en una entrevista con la AFP el 11 de junio. “No haremos expropiaciones, no haremos estatizaciones, no haremos controles de precios generalizados, no haremos un control de cambios que haga que no puedas comprar y vender dólares y sacar los dólares del país”.

“Hay un cambio sí, porque queremos que las economías populares mejoren y que esa sea la prioridad en nuestro gobierno, el empleo”, añadió.

EL NUEVO GABINETE

Castillo, que asumió al gobierno el miércoles, nombró el jueves a Guido Bellido como jefe de su gabinete, un cercano colaborador del fundador del partido oficialista Perú Libre, el médico Vladimir Cerrón, un declarado admirador de los gobiernos de izquierda de Cuba, Venezuela y Bolivia.

El presidente de Perú, Pedro Castillo completó su gabinete (FOTO: REUTERS)

La mayoría de los 19 miembros del gabinete de Castillo son personalidades o políticos cercanos a la izquierda. El nuevo canciller es Héctor Béjar, sociólogo de 85 años que en la década de 1960 lideró un fugaz grupo guerrillero comunista, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y es un intelectual muy próximo a Cerrón, según diversas fuentes.

La vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, de PL, es Ministra de Inclusión, mientras que el ex congresista Hernando Cevallos, el legislador Roberto Sánchez y la socióloga Anahí Durand, todos de JPP, asumieron en Salud, Comercio y Mujer, respectivamente.

La mayoría de los 19 miembros del gabinete de Castillo son personalidades o políticos cercanos a la izquierda (FOTO: REUTERS)

El ex candidato presidencial de izquierda Ciro Gálvez estará en Cultura y el profesor de colegio Juan Cadillo, con varios premios internacionales por su labor, quedó en Educación.

Otros ministros son Walter Ayala en Defensa, Juan Manuel Carrasco en Interior, Víctor Raúl Mayta en Agricultura, Íber Maraví en Trabajo, Iván Quispe en Producción, Juan Francisco Silva en Transporte y Geiner Alvarado en Vivienda. Falta además el de Ciencia, cartera de próxima creación.

Para la cartera del ministerio de Energía y Minas, Castillo recurrió al dirigente del partido oficialista de izquierda Iván Merino. Castillo había anunciado en su campaña electoral que buscará elevar los impuestos a la minería en el segundo mayor productor mundial de cobre, para tener más fondos y financiar una mayor inversión en salud y educación.

(Con información de AFP)

SEGUIR LEYENDO: