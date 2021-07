Santiago inició un plan de apertura total que incluye el fin de las cuarentenas y la apertura de cines y restaurantes

Personas con tapabocas caminan por el centro de Santiago (Chile). EFE/Alberto Valdés/Archivo

Este lunes desde las 5 AM la Región Metropolitana de Santiago (RM) inició un inédito proceso de apertura, que incluye mayor libertad de desplazamiento para los habitantes y apertura de cines y teatros tras más de un año de cierre.

En total, fueron casi 8 meses en donde las 52 comunas de la RM estuvieron en Fase 1 de cuarentena, o en Fase 2 de Transición del plan sanitario Paso a Paso. Es decir, estas estuvieron bajo un estricto confinamiento o bajo limitados derechos de desplazamiento en este tiempo.

La determinación de la autoridad sanitaria de imponer la Fase 3 de Preparación desde este lunes para una región que mantuvo 8 mil casos activos de coronavirus el 10 de julio pasado, se entiende tras las buenas cifras de que se han destacado en los últimos días, y por el avance vacunatorio en Chile.

Por ejemplo, durante este martes 20 de julio, Chile reportó en las últimas 24 horas 902 casos nuevos, además de 30 nuevos fallecidos por esta enfermedad. La disminución de los casos nuevos bajó por primera vez la barrera de los mil desde noviembre pasado.

En tanto, los casos activos de coronavirus en Chile, que actualmente están contagiados y que son propensos a expandir la enfermedad, son 10.400 en comparación de los 14.766 del martes de la semana pasada.

Los testeos arrojaron una positividad nacional en las últimas 24 horas del 2,96% (3,73% hace siete días), mientras que en la RM fue 3%(4% la semana pasada). Resultados que a simple vista significan una buena noticia para Chile, el país que ha logrado vacunar a 13 millones de personas con su primera dosis del coronavirus desde que se iniciara el proceso de inoculación en febrero pasado, y a 11.693.055 personas que ya completaron su proceso con ambas inyecciones, y que tienen acceso al Pase de Movilidad que les garantizará más privilegios sobre los no vacunados.

¿Qué se abrirá en esta Fase 3?

Un restaurant atendiendo clientes en Santiago de Chile. EFE/Alberto Valdés/Archivo

Volviendo al desconfinamiento de la principal región de Chile, según los lineamientos del plan sanitario de salud, Paso a Paso, desde este lunes está autorizado el desplazamiento de lunes a domingo, sin la necesidad de portar el permiso que se cursaba desde la plataforma Comisaría Virtual. Sin embargo, siempre se deberá respetar el toque de queda.

Por otro lado, los comercios no esenciales podrán abrir sus puertas durante todos los días, sin excepción y sin importar si las jornadas son festivas o no. En el aspecto educacional, retornan las clases presenciales para alumnos, aunque la decisión de que estos vayan o no a las escuelas seguirá recayendo en los apoderados.

En lo que respecta a los aforos en casas particulares, quienes tengan el Pase de Movilidad se podrán reunir hasta 20 personas, mientras que quienes no lo posean se podrán reunir un máximo de 10 individuos.

El aforo del comercio y la atención al público en general se deberá calcular mediante la lógica de 1 persona cada 8m2 de superficie útil.

Para los restaurantes y fuentes de soda, como para casinos y gimnasios, la apertura estará permitida todos los días, pero habrán distintos tratamientos si el espacio donde se desarrollan estas funciones son abiertos o cerrados. Para los espacios cerrados, solo se pueden reunir gente con su Pase de Movilidad y la mesas deben cumplir una distancia de 2 metros o 2 metros entre máquinas, para los casinos y gimnasios. Además, se exige cumplir con que el lugar tenga una buena ventilación.

Mientras que para los espacios abiertos, o al aire libre, se debe cumplir con la distancia de 2 metros entre mesas o máquinas. Esto corre para quienes posean el Pase de Movilidad y para quienes no lo tengan.

Finalmente, para el caso de los ritos religiosos, conciertos, público en el estadio, teatro y cines, el funcionamiento está permitido todos los días y el aforo es de 1 persona cada 8m2 de superficie útil. En espacios cerrados se autorizó un aforo entre 100 y 500 personas si poseen su Pase de Movilidad, mientras que en los espacios abiertos el aforo es de 200 a 1.000 personas si todos estos tienen el Pase.

Cambios en el toque de queda

Un miembro del ejército controla las medidas de seguridad en un puesto de control como parte de una patrulla en un barrio de las afueras durante el toque de queda nocturno para mantener a la gente fuera de las calles como parte de una cuarentena general para prevenir infecciones en medio del brote de la enfermedad coronavirus (COVID-19), en Santiago de Chile. 12 de junio de 2020. REUTERS/Iván Alvarado

El toque de queda también sufrió cambios durante los últimos días en Chile. Desde el pasado 15 de julio es que en el país ya no existe un solo toque de queda, sino que dos que se irán implementando según la realidad sanitaria de las zonas.

Por ejemplo, el nuevo horario de toque de queda para las regiones que tengan al menos el 80% de su población adulta vacunada completamente, y con una tasa de casos activos menor a 150, será desde las 12 AM hasta las 05 AM.

Mientras que para las regiones que no cumplan con estos requisitos, seguirán con el toque de queda habitual que se inicia a las 10 PM y termina a las 05 AM.

SEGUIR LEYENDO: