Experto médico advierte que el “descuido” podría llevar a Chile a una cuarta ola de COVID-19

Desde esta semana, la Región Metropolitana de Chile inició un inédito proceso de desconfinamiento, que no estará ausente de peligros a futuro, según dicen los expertos. REUTERS/Ivan Alvarado

La comunidad médica de Chile advirtió a las autoridades nacionales de los eventuales peligros que se expone el país frente a las nuevas libertades de desplazamiento para la comunidad, y el riesgo que significa aún la variante Delta del coronavirus para las personas.

En concreto, el responsable de realizar este llamado fue el doctor Juan Espinoza Huircalaf, quien en la actualidad se desempeña como médico cirujano, y profesor de la Universidad de Chile.

Recordemos que durante estos últimos días, Chile ha iniciado un inédito proceso de apertura en medio de la pandemia del coronavirus. Esto ha significado que alrededor del 90% del país ya no esté bajo la política del confinamiento estricto debido a la baja de contagios y de fallecimientos.

Por ejemplo, solo durante este miércoles 21 de julio se registraron 989 casos nuevos de coronavirus en el país, y 42 fallecidos en las últimas 24 horas.

La Región Metropolitana, la cual es habitada por aproximadamente 7 millones de personas, también ha iniciado un proceso de desconfinamiento desde este lunes, en donde está permitido volver a los colegios y la reapertura de teatros y cines, lo que estaba prohibido desde el inicio de la pandemia.

De manera paralela a este proceso de desconfinamiento, la variante Delta poco a poco ha avanzado entre la comunidad. Por ejemplo, este martes las autoridades sanitarias confirmaron 14 nuevos casos nuevos de esta cepa, lo que elevó el total a 32 casos de este tipo en Chile.

Sin embargo, ¿a qué riesgos se expone Chile frente a su desconfinamiento y ante la variante Delta?, ¿es posible que lo anterior genere un nuevo rebrote?

Los riesgos de un retorno a las escuelas

El regreso a las escuelas es parte del desconfinamiento que está realizando Chile. (Photo by CLAUDIO CRUZ / AFP)

En entrevista con Infobae, el doctor Juan Espinoza fue crítico con las últimas decisiones de libertad y desconfinamiento adoptadas por las autoridades, entre ellas, el retorno a clases para funcionarios de la educación, y el regreso voluntario para los alumnos a las escuelas.

Sobre el riesgo que significaría el retorno a clases para los menores de edad, el doctor Juan Espinoza manifestó que no es preciso decir que los niños están más seguros en los colegios que en sus casas, como alguna vez dijeron las autoridades. Aunque es infrecuente, los menores son afectados por el covid-19 e incluso, estos son capaces de morir por esta enfermedad.

“Recuerdo perfectamente a los ministros de educación y de salud diciendo que los niños estaban más seguros en el colegio que en su casa. Hay excepciones, por supuesto que las hay, no lo voy a discutir, no se puede ser miope en esa realidad. Pero decir que los niños están más seguros, y que no van a enfermar y que no mueren, en circunstancias que sabemos que hay niños que mueren y fallecen (…) Es infrecuente, pero existe”, dijo Espinoza.

Además, Espinoza sostuvo que durante este año él no enviará a sus hijas a clases, por el riesgo que conlleva a su juicio la asistencia presencial, a pesar que las autoridades insisten en que los niños regresen a clases. “Aquel que diga que los niños no enferman y mueren por el covid-19, la verdad es que está mintiendo. Eso no es así. Los niños pueden enfermar y morir por Covid”, sostuvo Espinoza.

¿Una nueva ola a la vista?

El doctor Juan Espinoza Huircalaf.

Sobre el riesgo de una nueva ola de coronavirus frente a la variante Delta y al desconfinamiento masivo del país, el doctor Espinoza sostuvo que este peligro existe y está presente, a pesar de las bajas cifras que se han comunicado en estos días.

“Sí absolutamente sí. Estamos en un momento de calma, y como varios hemos dicho, estamos en el ojo del huracán. Ojalá que no se empeore, que esto sea una tendencia para una definitiva mejoría. Pero la experiencia con otras pandemias, y yendo a la experiencia de la pandemia de 1918, que duró 6 o 7 años, deberíamos pensar que el virus va a estar un buen tiempo entre nosotros, y activo”, aseguró Espinoza.

Además, sobre el peligro latente de rebrotes debido a la variante Delta, Espinoza añadió que “el virus tiene todo el derecho de tener variantes o mutaciones, y que es factible que en algún momento tengamos rebrotes, ojalá de menor envergadura. Pero la certeza de ello, no la tiene nadie y por este es que deberíamos ser cautos”, finalizó Espinoza.

