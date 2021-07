Claude Joseph confirmó que renunciará y Ariel Henry será el nuevo primer ministro de Haití a dos semanas del asesinato del presidente Jovenel Moise

El saliente primer ministro interino de Haití, Claude Joseph. EFE/ Jean Marc Hervé Abélard/Archivo

El primer ministro interino de Haití, Claude Joseph, renunciará tras el asesinato del presidente Jovenel Moise, anunció el lunes el ministro de asuntos electorales del país.

Mathias Pierre informó a la AP que las negociaciones siguen en curso, pero que Ariel Henry -designado por Moise como primer ministro un día antes de su asesinato- será el jefe de gobierno.

El cambio se produce después de que el sábado un grupo clave de diplomáticos de la ONU y de potencias extranjeras pareciera dar la espalda a Joseph, pidiendo a Henry que formara gobierno.

Moïse designó a Henry, un neurocirujando de 71 años, como primer ministro un día antes de ser asesinado, pero no había sido investido en el cargo.

Ariel Henry

Por su parte, Joseph ocupará el cargo de ministro de Exteriores en el nuevo gobierno, precisó la fuente. El ministro confirmó al Washington Post las modificaciones. “Todos los que me conocen saben que no estoy interesado en esta batalla, ni en ningún tipo de toma de poder. El presidente era un amigo para mí. Sólo me interesa que se haga justicia con él”, declaró al periódico, y aseguró que se reunió con Henry en privado la semana pasada para resolver la disputa por el liderazgo. El domingo, renunció “por el bien de la nación”, añadió.

Haití no tiene actualmente un parlamento que funcionara ni un proceso de sucesión viable, y ya estaba sumido en una profunda crisis política y de seguridad cuando Moise fue asesinado.

“No habrá presidente de la República. La misión de este nuevo gobierno será organizar elecciones generales lo antes posible”, explicó un alto funcionario a la agencia AFP.

Moise había gobernado Haití, el país más pobre de América, por decreto después de que las elecciones legislativas previstas para 2018 se retrasaran a raíz de las disputas, incluso sobre cuándo terminaba su propio mandato. Además de las elecciones presidenciales, legislativas y locales, Haití debía celebrar un referéndum constitucional en septiembre, después de haber sido aplazado dos veces debido a la pandemia de coronavirus. El funcionario no dio un plazo el lunes para la celebración de nuevas elecciones.

Los funerales de Estado en honor del mandatario asesinado el 7 de julio se celebrarán el próximo viernes en Cap-Haitien, la ciudad más importante del norte del país y cercana al municipio de Trou-du-Nord, donde nació Jovenel Moise.

Noticia en desarrollo