Los videos más impactantes de las históricas manifestaciones en todo Cuba contra la dictadura castrista

Las protestas legaron a La Habana

Este domingo sucedió lo que parecía imposible en una isla controlado férreamente por el aparato represivo de la dictadura: miles de cubanos salieron espontáneamente a las calles de sus ciudades sin que el régimen pueda frenarlo ni que los intentos por censurar la difusión de imágenes prosperara.

El malecón, en la capital cubana

Es que los cubanos están hartos, y a la represión del régimen castrista gobernado por Miguel Díaz- Canel, se le sumó una inocultable crisis sanitaria que colapsa los hospitales, el principal capital de propaganda de la dictadura.

Trinidad de cuba

El malestar se hizo evidente a finales de la semana pasada, cuando , cuando la provincia de Matanzas (al este de La Habana) se situó al borde del colapso sanitario por el aumento incontrolado de casos de covid-19, con más de 1.300 por cada 100.000 habitantes, situación agravada por la escasez de medicamentos, alimentos y productos de higiene.

Protestas en Cuba

Y este domingo, miles y miles de cubanos decidieron salir a reclamar. La primera protesta se originó en e San Antonio de los Baños (Artemisa, oeste) y al grito de “¡abajo la dictadura!”, “libertad” y “patria y vida”, contagiaron a otros ciudades del país… Hasta que sucedió lo impensado: en la Habana también se movilizaron.

Protestas en Cuba 2

Las imágenes de cientos de personas en el Malecón, o de decenas frente a la sede del Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT) en la céntrica avenida 23

La Habana

Allí, los manifestantes se encararon sin llegar a la violencia, con trabajadores del ICRT que portaban banderas cubanas y gritaban consignas como “Viva Fidel” y “Cuba sí, yanquis no”.

También se registraron marchas en otras localidades del país caribeño como Palma Soriano (Santiago de Cuba, oriente) y Güira de Melena y Alquízar, ambas de la provincia de Artemisa.

La protesta de hoy es la más grande registrada desde el llamado “maleconazo” de 1994.





El artista disidente cubano Luis Manuel Otero Alcántara convocó a sus seguidores a salir al malecón a sumarse a las protestas que a esta hora ocurren en localidades cubanas. “Familia ahora mismo se calentó esta talla. Toda Cuba está en la pista. Convoque”, dijo el activista y líder del Movimiento San Isidro.”Todo el mundo para la calle. Yo me voy para el malecón me cueste lo que me cueste. Ya está bueno de presos políticos, queremos democracia. Me voy para el malecón”, concluyó.

Luis Manuel Otero llama la población cubana a salir a manifestarse

Los cubanos se animaron a salir a las calles asfixiados por la pandemia. Es queCuba, uno de los países que sortearon con éxito la primera fase de la pandemia, está ahora sufriendo los embates de la segunda ola. El país, de unos 11 millones de habitantes, registró este sábado por tercer día consecutivo la mayor cantidad de casos de covid-19 y fallecidos confirmados en una jornada con 6.750 contagios y 31 decesos, informó el Ministerio de Salud Pública (Minsap).

Manifestaciones en el malecón de la Habana

El régimen castrista insiste con que la falta de medicamentos, insumos y equipos necesarios contra la covid-19 se debe al endurecimiento de las sanciones de EEUU, sin embargo, los profesionales consultados atribuyen el resurgimiento de casos al hacinamiento que se produce en los centros de aislamiento, en las colas cada vez más largas que la población hace para conseguir los productos básicos y en la apresurada reapertura de la isla al turismo extranjero.

SEGUIR LEYENDO: