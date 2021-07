El artista y ex preso político Luis Manuel Otero Alcántara llamó a manifestarse contra la dictadura castrista: “Me voy al Malecón cueste lo que me cueste”

Luis Manuel Otero llama la población cubana a salir a manifestarse

El artista disidente cubano Luis Manuel Otero Alcántara convocó a sus seguidores a salir al malecón a sumarse a las protestas que a esta hora ocurren en localidades cubanas.

“Familia ahora mismo se calentó esta talla. Toda Cuba está en la pista. Convoque” , dijo el activista y líder del Movimiento San Isidro.

“Todo el mundo para la calle. Yo me voy para el malecón me cueste lo que me cueste. Ya está bueno de presos políticos, queremos democracia. Me voy para el malecón” , concluyó.

Otero Alcántara, líder de Movimiento San Isidro, un grupo a favor de la libertad de expresión en Cuba, había sido hospitalizado el pasado 2 de mayo en contra de su voluntad tras ocho días de huelga de hambre que comenzó luego de que le confiscaran sus obras de arte.

El llamado del artista llega mientras miles de cubanos salieron miles de cubanos salieron a la calle a protestar contra la dictadura castrista al grito de “¡abajo la dictadura!”, “libertad” y “patria y vida”.

Multitudinarias protestas en Cuba contra el régimen castrista en medio de la grave situación sanitaria por la pandemia

La protesta comenzó en el pueblo cubano de San Antonio de los Baños (Artemisa, oeste). La inédita manifestación, a la que a esta hora se sigue sumando gente, fue retransmitida en directo por usuarios de Facebook y tiene lugar en medio de una grave crisis económica y sanitaria en el país caribeño, donde se sufre una preocupante falta de alimentos, medicinas y otros productos básicos.

Según fuentes que se encuentran, el régimen cortó el servicio de internet en los teléfonos celulares para evitar que se trasmitan las protestas.

En las redes sociales han comenzado a circular videos de otros lugares, como el pueblo oriental de Palma Soriano (Santiago de Cuba), donde cientos de personas también se han movilizado en las calles y se escuchan consignas como “no más mentiras” y “no tenemos miedo”

Esta es la protesta antigubernamental más grande que se registra en la isla desde el llamado “maleconazo”, cuando en agosto de 1994, en pleno “periodo especial”, cientos de personas salieron a las calles de La Habana y no se retiraron hasta que llegó el entonces líder cubano Fidel Castro.

Agentes de seguridad del régimen intervinieron durante las manifestaciones en Palma Soriano

El llamado de Luis Manuel Otero Alcántara también ocurre en medio de la campaña #SOSCuba, lanzada por artistas como Daddy Yankee, Residente y Kany García para recolectar dinero, materiales médicos, alimentos y otros insumos a Cuba, mientras el régimen se niega a recibir ayuda internacional. La etiqueta #SOSCuba ya es tendencia en Twitter, que ha sido usada en más de 300.000 mensajes, y la #SOSMatanzas unas 146.000, según los datos de la red de microblogging.

Los cubanos han aprovechado la ocasión para criticar al régimen por la escasez de alimentos, las precarias condiciones en los hospitales y la crisis que se ha agravado con la pandemia.

