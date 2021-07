La Justicia de Nicaragua dictó 90 días de prisión para el candidato presidencial Medardo Mairena

Fotografía tomada el pasado 16 de junio en la que se registró al líder campesino y precandidato a la presidencia de Nicaragua, Medardo Mairena (EFE/Jorge Torres/Archivo)

El líder campesino y aspirante presidencial de Nicaragua de la oposición Medardo Mairena permanecerá en prisión cautelar hasta por 90 días para ser investigado por el supuesto de delito de traición a la patria, según informó este miércoles el Ministerio Público.

Un juez de Managua también ordenó tres meses de prisión para el líder estudiantil Lesther Alemán, el joven que increpó en público Daniel Ortega, quien buscará una nueva reelección en las elecciones generales del 7 de noviembre próximo.

También al dirigente estudiantil Max Jérez, que formó parte de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en una mesa de negociación con el Gobierno con la que se buscaba una salida a la crisis sociopolítica que vive el país desde abril de 2018.

Tanto Mairena como los dos dirigentes estudiantiles fueron aprehendidos la noche del lunes pasado, al igual que los también líderes campesinos Pedro Mena y Freddy Navas, aunque de estos dos últimos el Ministerio Público no informó nada.

La Fiscalía explicó que presentó un escrito de solicitud de audiencia especial de garantías constitucionales para pedir la ampliación del período de investigación y detención judicial en contra de Mairena, Alemán y Jérez “por estar siendo investigados por la posible comisión de actos ilícitos al contar con fuertes indicios de que han atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo”.

Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Miguel Mora, los otros candidatos presidenciales detenidos

“Las audiencias especiales se llevaron a cabo el día de hoy (miércoles) y las solicitudes fueron admitidas por la correspondiente autoridad judicial, quien dictó detención judicial por 90 días para cada investigado”, indicó.

Mairena, líder del movimiento campesino nicaragüense anticanal, es el sexto aspirante a la Presidencia de la oposición arrestado en este país centroamericano, cuando faltan cuatro meses para las elecciones.

Aparte de Mairena, las autoridades nicaragüenses han arrestado a los aspirantes presidenciales opositores Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Miguel Mora, quienes también están siendo investigados por supuesta traición a la patria.

Además, a dos ex vicecancilleres, dos históricos ex guerrilleros sandinistas disidentes, un dirigente empresarial, un banquero, una ex primera dama, cinco dirigentes opositores, un periodista, dos líderes estudiantiles, dos dirigentes campesinos, dos ex trabajadores de una ONG y un conductor de Cristiana Chamorro.

Ortega, que retornó al poder en 2007 tras coordinar una Junta de Gobierno de 1979 a 1984 y presidir por primera vez el país entre 1985 y 1990, ha acusado a los líderes opositores de intentar derrocarlo con el apoyo de Estados Unidos y los ha tildado de “criminales”.

(Con información de EFE)

