Las polémicas tomas de mando de los nuevos alcaldes en Chile: sedes de municipios encadenadas y una yegua en un edificio estatal

En la imagen, los alcaldes recién asumidos Tomás Vodanovic por la comuna de Maipú, Irací Hassler por Santiago y Macarena Ripamonti por Viña del Mar.

Este lunes, alrededor de 344 alcaldes electos y concejales asumieron sus respectivos cargos en Chile, lo que no estuvo ausente de polémicas y hechos insólitos que fueron protagonizados por sus antecesores.

Recordemos que estos cargos fueron electos por los chilenos y chilenas durante el pasado 15 y 16 de mayo, fecha donde el país debió recurrir a las urnas para votar por sus alcaldes, concejales, gobernadores regionales y por los 155 Convencionales Constituyentes que tendrán la responsabilidad de escribir una futura nueva constitución para Chile desde el próximo 4 de julio.

El mandato de los 344 alcaldes comenzó durante el pasado lunes 28 de junio, y se extenderá hasta el 2024. Además, junto a estos también asumieron los concejales, quienes tienen la misión de hacer efectiva la participación de la comunidad en la gestión de los municipios.

Cabe destacar que de los 344 alcaldes, 162 de ellos son independientes.

Mientras que algunos de los cambios emblemáticos entre alcaldes se produjeron, por ejemplo, en la ciudad de Santiago, donde la comunista Irací Hassler desplazó por los votos al ex edil Felipe Alessandri. Además, en la comuna de Maipú, en Santiago, el militante del partido Revolución Democrática (RD), Tomás Vodanovic, dio la sorpresa y reemplazó a la alcaldesa Cathy Barriga.

Un municipio en cadenas

El recién asumido alcalde por la comuna de Estación Central, Felipe Muñoz, cortando las cadenas de su municipio.

Durante la mañana del lunes 28 de junio, mientras los alcaldes y alcaldesas asumían sus puestos a lo largo del país, en la comuna de Estación Central, ubicada en Santiago, se vivió un hecho realmente insólito y llamativo.

El recién asumido alcalde independiente por esa comuna, Felipe Muñoz, llegó temprano a su municipio a esperar a su antecesor, Miguel Abdo, para que se realizara el cambio de mando.

Sin embargo, este no llegó y, para sorpresa de Muñoz, el municipio estaba cerrado con una cadena. Sobre este insólito hecho, la recién asumida autoridad manifestó que “tuvimos que cortar literalmente las cadenas para llegar a la Alcaldía de Estación Central, que dejaron cerrado con candado y no habían llaves”.

Momentos después de llegar al municipio, Muñoz debió cortar personalmente las cadenas para por fin ingresar a su puesto de trabajo.

Sin computadoras ni celulares, y una yegua entre medio

La exalcaldesa de la comuna de Maipú, Cathy Barriga, junto a la yegua "Julieta"

En la comuna de Maipú, en Santiago, también se vivió otro hecho insólito. El recién asumido alcalde, Tomás Vodanovic, de igual manera llegó temprano el lunes para el cambio de mando pero su antecesora, Cathy Barriga, no llegó.

Al ingresar al lugar, Vodanovic manifestó que el recinto no contaba con computadores, y tampoco con celulares. “Recién ayer [el lunes] nos abrieron las oficinas por primera vez, no nos encontramos ni con computadores ni teléfonos, así que nos va a tomar un tiempo poder llegar a los distintos documentos”, dijo Vodanovic.

El recién asumido alcalde además agregó que “en mi oficina solo estaba la silla y el escritorio, no había nada más. No había computador ni teléfono, al menos en la oficina de la alcaldía no nos encontramos con nada”.

Además, Cathy Barriga hizo polémica durante esa jornada luego que fuera acusada de querer sacar una yegua desde el Parque Municipal de Maipú. Al parecer, el animal de nombre “Julieta”, sería de propiedad de la exedil, quien presentó hasta papeles para asegurar su pertenencia.

Sobre esta última acusación, la exalcaldesa respondió que “la yegua es mía, yo la puse a disposición de la granja para hipoterapia, es un proyecto hermoso en que apoyamos a niños con alergia alimentaria y a niños y niñas con autismo. Tengo todos los papeles notariales, así como también la alimentación, que fue financiada por mí. Si el alcalde quiere expropiarla, es otra cosa”, dijo.

Alcaldes que no pudieron asumir

Sin embargo, durante esa jornada, fueron 26 los alcaldes que no pudieron asumir según se indicaba en el programa.

La polémica se instaló luego de que se supiera que estos alcaldes no pudieron asumir debido a la demora de las actas de proclamación. La situación se centró en la Región de Valparaíso, de donde provienen buena parte de los alcaldes que no pudieron jurar durante el lunes.

Para Alfonso Muñoz, alcalde reelecto de la localidad de El Tabo, ubicada en la Región de Valparaíso, consideró que “es bastante lamentable y poco serio por parte del Tribunal Electoral Regional (TER) que a la fecha de hoy, estando establecida esta fecha con bastante anterioridad y también ratificada por la Contraloría General de la República que no se podía cambiar para otro día, el TER no haya cumplido con su obligación”.

Además, el alcalde electo de La Calera, Johnny Piraino destacó que “es una falta de respeto a las nuevas autoridades que tienen que jurar por ley el día 28 de junio, que además vulnera el derecho democrático”.

Sobre estas últimas acusaciones, el presidente del Tribunal Electoral de la Región de Valparaíso, Max Cancino, sostuvo que “hubo un problema multifactorial. Pero la principal causa es que las actas de mesas de escrutinio, que proporciona el Servicio Electoral (Servel), tenían errores de impresión”.

