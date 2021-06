Sesión en la ONU: Michelle Bachelet actualiza el informe sobre las violaciones a los Derechos Humanos en Nicaragua

Michelle Bachelet (EFE/EPA/SALVATORE DI NOLFI/Archivo)

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) analizará este martes las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, bajo el régimen de Daniel Ortega.

En la sesión del Consejo de Derechos Humanos, la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, presentará actualizaciones de sus informes anteriores sobre el país.

La situación de Nicaragua preocupa a Naciones Unidas, que ya expresó que, “de conformidad con su resolución 46/2, el Consejo de Derechos Humanos escuchará la información actualizada sobre la situación de los derechos humanos” en esa nación. Afirma que la misma será “presentada oralmente por la Alta Comisionada”.

El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) votó el martes pasado una resolución en la que condenó el arresto de precandidatos presidenciales y las restricciones impuestas a partidos políticos en Nicaragua y pidió la inmediata liberación de todos los presos políticos.

Se espera que la ONU haga algo similar en su informe actualizado.

La resolución de la OEA se dio poco después de que el ex vicecanciller sandinista Víctor Hugo Tinoco fuera detenido por la policía de Nicaragua acusado de incitar la injerencia extranjera, pedir intervenciones militares y celebrar las sanciones contra miembros del régimen de Daniel Ortega.

Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Miguel Mora, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, los candidatos presidenciales detenidos por el régimen de Ortega

La Policía de Nicaragua mantiene bajo arresto a cinco aspirantes presidenciales de la oposición: Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Miguel Mora, a quienes acusa de “traición a la patria”.

En todos los casos, la Policía informó que se los investiga por presuntamente “realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos y pedir intervenciones militares”.

También se los acusa de “organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones”.

Además, están detenidos ex vicecancilleres, históricos ex guerrilleros sandinistas disidentes, un ex dirigente empresarial, un banquero, activistas y dos ex colaboradores de una ONG.

Las fuerzas del régimen de Ortega también allanaron la vivienda del periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro, galardonado en los 38 Premios de Periodismo Ortega y Gasset.

Las detenciones de opositores se dan a menos de cinco meses para las elecciones generales de Nicaragua, que se celebrarán el próximo 7 de noviembre, en las que Daniel Ortega, en el poder desde 2007, busca una nueva reelección.

Tanto las agrupaciones a las que pertenecen los detenidos, como sus abogados, han coincidido en que los arrestos de las últimas semanas son ilegales por ejecutarse sin orden judicial, y que violan los derechos humanos porque en la mayoría de los casos no se ha vuelto a saber de los capturados.

En los próximos comicios, Ortega se jugará 42 años de primacía casi total sobre la política nicaragüense.

SEGUIR LEYENDO: