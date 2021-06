Detuvieron a un delincuente en Chile que se grabó persiguiendo a su víctima: la asaltó, le quemó el auto y subió el video a redes sociales

Un impactante video de una persecución y posterior robo a un automovilista se hizo viral en Chile

Un impactante registro se ha conocido en las últimas horas luego de que un delincuente se grabara persiguiendo a una víctima en Chile, a la que le robó millonarias especies y le quemó el vehículo, para después abandonarlo. El registro fue publicado por en las últimas horas en las redes sociales, en donde rápidamente se convirtió en viral entre los usuarios.

Según las primeras informaciones de este caso, todo ocurrió el pasado 2 de febrero a las 23:30, en el sector del puente Chacabuco, el que conecta a las localidades de Concepción y San Pedro de la Paz, en la Octava Región de Chile.

En este lugar, un delincuente apodado como “El Amarro” y otro sujeto más identificaron a su víctima, quien se dirigía a la comuna de San Pedro de la Paz, a la que siguieron a máxima velocidad para luego interceptarla.

La víctima, quien se dio rápidamente cuenta de lo que estaba sucediendo, inició una huida que no logró resultados, ya que los sujetos aumentaron la velocidad y, a punta de amenazas, el afectado se vio obligado a detener la marcha y a abandonar su vehículo.

Un delincuente persigue a su víctima para concretar un robo en Chile

Luego de lograr su detención, el delincuente abordó a la víctima con un arma de fuego y le sustrajeron una serie de especies de alto valor. Tras esto, el vehículo de la víctima fue quemado y posteriormente abandonado.

Según información entregada por el teniente de Carabineros, Óscar Águila, al detenido se le acusa de “haber participado en el delito de robo con intimidación que afectó a un automovilista que se trasladaba por el puente Chacabuco, en dirección a San Pedro de la Paz”.

Además, el policía manifestó que el sujeto identificado como Esteban Hidalgo, habría intimidado a la víctima “con armas de fuego y se le sustrajeron diferentes especies avaluadas en 3,6 millones de pesos (USD 4.884)”.

Carabineros además destacó que el sujeto acusado “mantenía antecedentes penales y una medida cautelar de arresto domiciliario”, sanción que habría incumplido. Tras ser detenido, el hombre fue presentado a la justicia, quien decretó prisión preventiva para el antisocial, al ser acusado por robo con intimidación.

Aumentó la percepción de delincuencia en Chile

En la imagen, la subsecretaria de Prevención del Delito de Chile, Katherine Martorell

Esta noticia se conoció a solo dos semanas que de la publicación de la última Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (Enusc). Según sus resultados, durante el 2020 la percepción de inseguridad aumentó del 81,8% al 84,3% en el país.

En contraste, un 19,2% de los hogares del país declara haber sido víctima de un delito, cifra 4,5 puntos porcentuales (pp) menor que la registrada en el año 2019 y que es la más baja desde el año 2012.

Entre otros detalles por este estudio, además se destaca que en Chile solo un 33,2% de los hogares victimizados realizó la denuncia de manera formal, -3,3 pp menos que en el año 2019. Los principales motivos para no denunciar fueron que “la policía no podría haber hecho nada” (24,2%), “la justicia no hubiera hecho nada” (20,8%) y “la pérdida no fue lo suficientemente seria” (15,4%).

Sobre la disminución de las denuncias por parte de las víctimas, Martorell destacó que “es la más baja de la historia de la encuesta y eso nos obliga a tomar las medidas que sean necesarias para que las personas confíen, porque, dentro de los dos motivos más importantes para no denunciar, está la desconfianza en los tribunales y también en las policías en cuanto a su capacidad de lograr hacer algo y es ahí donde tenemos un gran desafío”.

“El año 2017 teníamos un 28% de victimización; el año 2018 un 24,5%; luego el 2019 un 23,6% y este año, lo que es una buena noticia, tenemos una disminución a 19,2%, es decir, la disminución más alta de la serie histórica de la Encuesta Enusc que realiza el INE, esos son 4,5 puntos porcentuales que se traducen a 239.000 hogares menos víctimas de delitos”, sostuvo la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell.

