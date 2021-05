Ballotage en Perú: Keiko Fujimori redujo a cinco puntos la diferencia en intención de voto con Pedro Castillo

Los candidatos a la presidencia de Perú, Keiko Fujimori y Pedro Castillo, saludan al público en una plaza de la ciudad de Chota en Cajamarca, antes de iniciar el debate electoral el 1 de mayo de 2021. REUTERS/Francisco Vigo

El margen entre los dos candidatos presidenciales peruanos Pedro Castillo y Keiko Fujimori se ha reducido a cinco puntos porcentuales, con un 41% y un 36% respectivamente de acuerdo a una encuesta de intención de voto publicada a menos de un mes de la segunda vuelta.

Según el sondeo de la empresa Datum, Fujimori ha subido dos puntos desde fines de abril, el mismo porcentaje que Castillo ha bajado, aunque los porcentajes del voto blanco o viciado y de los indecisos se mantienen igual, en 11 y 12%.

La directora de Datum, Urbi Torrado, explicó que no se puede decir que hay una tendencia a una caída o no porque el movimiento “está dentro del margen de error”, estimado en 2,8%. “Este cambio de 4% (del electorado) que ha cambiado su voto, la mitad de los cuales se habría ido a Fujimori, no estaría entre los indecisos”, agregó Torrado a RPP Noticias.

Entre los votantes de Castillo un 74% ya tiene su voto decidido, mientras que entre los electores de Fujimori un 67% están seguros de su voto.

Respecto a los que votan hoy en blanco o viciado, un 46% aún lo está evaluando, frente a un 24% que está decidido a mantenerlo cuando acudan a las urnas el próximo 6 de junio.

El debate presidencial del 1 de mayo se realizó en un espacio abierto y con público limitado por la pandemia de COVID-19. REUTERS/Francisco Vigo

La encuesta de intención de voto publicada por el diario Gestión midió las preferencias del electorado después de un primer debate realizado entre ambos postulantes en Chota, la ciudad natal de Castillo.

Para el 44%, la ganadora del debate fue Fujimori, contra el 32% que afirma que fue Castillo, mientras que un 20% dijo que fue un empate.

Solo un cuatro por ciento de electores dijo que había cambiado su voto después del debate, especialmente en Lima (4%) y el norte del país (4%), mientras que un 8% respondió que lo estaba pensando, principalmente en el oriente (10%) y en el norte (9%).

No obstante, un 88% dijo que no ha cambiado su voto después del debate entre los postulantes.

Torrado agregó que hay “un 42% del electorado totalmente indeciso” y que las campañas contra cada uno de los candidatos son tan fuertes que también “hay un voto escondido a favor de ambos”, que es difícil de medir.

Los candidatos presidenciales Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, y Pedro Castillo, del partido Perú Libre, se saludan durante el debate en Cajamarca (EFE/Aldair Mejía)

Hasta el momento, Fujimori se impone entre el electorado de Lima y Castillo en casi todas las regiones del interior del país, especialmente en el oriente y el norte.

Sin embargo, por el peso electoral de esa región, Torrado opinó que “puede ser que el voto del norte sea quien decida quién será el próximo presidente” del país.

La encuesta de Datum fue realizada entre el 5 y 6 de mayo a una muestra de 1.203 personas a nivel nacional, con un nivel de confianza de 95% y un margen de error de 2,8%.

Con información de EFE

