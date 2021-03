Jeanine Áñez fue trasladada a otra cárcel: “Me sacaron diciendo que iba a la clínica”

Trasladaron a Jeanine Áñez a otro penal





La ex presidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez fue trasladada este sábado de madrugada de la cárcel de Obrajes a la de Miraflores. “ Me sacaron diciéndome que iba a la clínica del Sur ”, recogió el diario local La Razón, que también compartió imágenes de la ex mandataria a su ingreso en la cárcel de Miraflores.

Las autoridades no explicaron este traslado entre centros penitenciarios, el cual se produce después de que un tribunal de La Paz solicitase en la tarde del viernes el traslado a una clínica sanitaria de Añez por su estado de salud pero esta solicitud acabó siendo revocada por la Procuraduría horas después.

Salió del Centro de Orientación Femenina de Obrajes a la 1:10 de la madrugada y fue subida a una camioneta, mientras algunas personas que hacían vigilia le expresaban su apoyo: “Fuerza Jeanine, estamos contigo”.

Unos 15 minutos después ingresó al penal de Miraflores. “Me sacaron diciéndome que iba a la clínica del Sur”, llegó a decir la ex jefa de Estado antes de ingresar al penal.

La Procuraduría de Bolivia paralizó la decisión de un tribunal de La Paz de trasladar este viernes a la ex presidenta a una clínica sanitaria para ser atendida por su hipertensión.

Jeanine Áñez está detenida desde el sábado pasado (REUTERS/Manuel Claure)

La corte había tomado la decisión tras un recurso de acción de libertad presentado por su defensa, sin embargo, la Procuraduría de Bolivia ha recurrido esta decisión y ha solicitado que la valoración médica de Añez sea dispuesta por personal del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), dependiente de la Fiscalía, o médicos especialistas de un hospital público trasladados a la cárcel para valorar su salud.

“En atención al informe de la Directora del COF de Obrajes de la fecha y los informes médicos adjuntados al mismo, se dispone que por personal del IDIF Especializado y/o personal médico especializado de un hospital público se constituya al COF de Obrajes a verificar el estado de salud de la imputada”, sostiene la resolución judicial y “deja sin efecto el oficio de salida judicial”, según recogió La Razón.

Áñez guardaba cama debido a una descompensación por la hipertensión que padece. Las autoridades penitenciarias habían asegurado que la salud de la ex mandataria se encontraba “estable”, por lo que habían rechazado la solicitud para trasladarla a un centro médico.

La hija de Áñez, Carolina Ribera, ha calificado como “ridícula” esta nueva resolución y ha dicho que es un abuso que no tiene límites. “Me parece que ellos quieren ver muerta a mi madre, no tienen voluntad de nada, traje un cardiólogo, pero tampoco lo dejan ingresar. Estoy muy indignada y sé que mi madre tiene otra crisis”, ha denunciado Ribera según ha recogido El Deber.

SEGUIR LEYENDO: