Las primeras imágenes de Jeanine Áñez presa en Bolivia

La ex presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, habla con miembros de su partido mientras está detenida en una cárcel de la FELCC (Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen) en La Paz, Bolivia, este 13 de marzo de 2021. REUTERS/David Mercado

La ex presidenta de Bolivia Jeanine Áñez fue detenida este sábado por “sedición y terrorismo” en una causa sobre el supuesto golpe de Estado contra Evo Morales en 2019.

Áñez fue arrestada en la ciudad de Trinidad, capital del departamento amazónico del Beni, 600 kilómetros al noroeste de La Paz, fue trasladada al aeropuerto de El Alto, que sirve a la capital, escoltada por el ministro del Gobierno (Interior), Carlos Eduardo del Castillo, y el comandante de la policía, y ahora se encuentra detenida en un cuartel de la policía en La Paz.

Diversos fotógrafos de agencias de noticias y medios de comunicación en el lugar captaron las primeras imágenes de la ex mandataria tras las rejas.

Áñez sostiene una mascarilla para protegerse de una posible infección de coronavirus en la prisión en La Paz (REUTERS/David Mercado)

El líder indígena boliviano Rafael Quispe, quien fue director del Fondo de Desarrollo Indígena en el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez, pudo conversar en las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de la Policía (Felcc) con la ex mandataria interina y sostuvo que está “firme y tranquila” y “que no le tiembla nada”.

Quispe llegó a las puertas de la Fiscalía de La Paz para poder verificar la situación de la ex presidenta interina y más tarde pudo verla y hablar con ella por unos minutos en las celdas de la Felcc. “Ella está firme y tranquila, no le tiembla nada, he estado hablando con ella y sabe que este es un proceso político y que en cualquier momento todo esto se va a caer”, dijo Quispe a la agencia de noticias EFE.

Además sostuvo que Áñez está dando la cara y que “no se va a escapar del país”.

Diversos aliados de Áñez llegaron al cuartel para visitarla y verificar su situación (REUTERS/David Mercado)

Quispe, quien es candidato a la Gobernación de La Paz, calificó de una “detención injusta” la aprehensión de Áñez como la de los otros dos ex ministros interinos de Energía Álvaro Rodrigo Guzmán y de Justicia Álvaro Coímbra, quienes también se encuentran en las celdas de la Felcc.

Áñez fue aprehendida en la madrugada de este sábado en la región amazónica de Beni y fue trasladada en un avión Hércules de la Fuerza Aérea de Bolivia hasta la ciudad de La Paz.

El viernes fueron aprehendidos los dos ex ministros en la misma región que también fueron conducidos a La Paz.

La ex presidenta y los ex ministros son acusados de “sedición y terrorismo” durante la crisis de 2019 tras las elecciones fallidas que derivaron en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia.

Reporteros gráficos buscan el mejor espacio para lograr una imagen de Áñez presa en Bolivia (REUTERS/David Mercado)

También pesan órdenes de aprehensión en contra de los exministros interinos de la Presidencia Yerko Núñez, de Gobierno (Interior) transitorio Arturo Murillo y de Defensa Luis Fernando López, los dos últimos no se encuentran en el país.

En la mañana de este sábado la ex presidenta fue trasladada de las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en La Paz hasta la Fiscalía para que brinde su declaración informativa por el supuesto “golpe de Estado” en contra de Evo Morales.

Áñez manifestó a los medios locales que se trata de un “amedrentamiento político” y que detrás de todo este proceso está el Movimiento al Socialismo (MAS) del presidente Luis Arce y del ex presidente Evo Morales (2006-2019).

El momento del ingreso de Áñez a la Fiscalía en La Paz este sábado (LUIS GANDARILLAS / AFP)

Áñez también enfatizó que no se está respetando su “estatus de expresidenta” y que acudirá a instancia internacionales.

Unas horas después los medios locales reportaron que Áñez volvió a ser conducida a las celdas de la Felcc y que se acogió al derecho al silencio en su declaración informativa.

Con información de EFE

