Murió a los 49 años por coronavirus Stanley Gusman, el presentador de tv brasileño que se negó a usar barbijo y minimizó la pandemia

Stanley Gusman, presentador de la televisión brasileña TV Alterosa falleció a los 49 años por COVID-19. Causó polémica debido a su postura negacionista de la pandemia, se negaba a usar barbijo y externaba que las medidas sanitarias coartaban la libertad de tránsito.

Dirigió el programa policial Alterosa Alerta durante cuatro años, donde daba noticias policíacas y de política, era afin al presidente Jair Bolsonaro y se pronunciaba contra las medidas de distanciamiento social.

Incluso declaraba que no se dejaría medir la temperatura en la entrada de comercios y centros comerciales, alegando que el termómetro infrarrojo dañaba las células del cerebro, lo cual es totalmente falso, han explicado médicos y especialistas.

Había escrito que visitaría a sus padres pese a la recomendación del alcalde de protegerlos

El 18 de diciembre, Gusman llamó la atención al refutar el discurso de Alexandre Kalil, alcalde de Belo Horizonte, sobre el cuidado que debía tener la gente de Minas Gerais durante la temporada navideña.

En ese momento, el alcalde advirtió a los vecinos de la capital de Minas Gerais: “Cuidado que no mates a tu padre, a tu amigo, a tu madre, no pasas la última Navidad con tu familia”.

En su programa, Gusman declaró públicamente que no estaba de acuerdo con el discurso del alcalde. “No estoy de acuerdo contigo. Voy a visitar a mi padre, voy a visitar a mi madre y no los voy a matar. Creo que es una falta de respeto que digas eso”, dijo el presentador respecto al tema.

Tras contagiarse de coronavirus inició un tratamiento con Hidroxicloroquina(que no tienen eficacia contra el COVID-19), sin embargo sus síntomas se agravaron y fue internado el 4 de enero (Facebook)

En un tuit, el presentador amplió su decisión de visitar a su familia: “Soy hijo de un sargento retirado y de una maestra especializada en alfabetización. Ambos tienen 75 años. Llamé y les pregunté por el miedo al virus. Me respondieron: ¡Tenemos miedo de no verte! ¡Ven y abrázanos! ¡Defenderé a mis padres y a mi país!”.

“Prefiero llevar un millón de cloroquina a VaChina”, escribió en otro tuit criticando la vacuna asiática y es que el presentador sospechaba de la eficacia de las vacunas.

Tras contagiarse sus síntomas empeoraron y fue ingresado a la UCI del Hospital Vila da Serra, en Nova Lima, desde el 4 de enero.

Ante los primeros síntomas del Covid-19, el presentador anunció que había iniciado una terapia a base de hidroxicloroquina, el fármaco recomendado por el presidente Jair Bolsonaro, que la Organización Mundial de la Salud han descartado que tenga eficacia contra el COVID-19.

Stanley deja a su esposa e hijo.

“Minas perdió a un gran periodista. Un representante de las clases menos favorecidas que siempre estuvo abierto a tratar de mejorar la vida de todos. TV Alterosa y todo nuestro grupo están tristes. Perdimos un gran compañero, una voz de extrema importancia para nuestra comunicación”, lamentó al diario Estado de Minas, el director-presidente de Diários Associados, Álvaro Teixeira da Costa.

“Stanley estará por siempre en nuestros corazones. Muchas gracias por todo lo que has hecho por nosotros y por Minas Gerais. Que Dios te reciba con los brazos abiertos”, agregó.

El Ministerio de Salud de Brasil ha registrado este miércoles otros 64.025 contagios y 1.110 fallecidos por coronavirus, lo que significa que 8.195.637 personas han contraído la enfermedad, de las cuales un total de 204.690 han fallecido.

Las autoridades han informado que 7.273.707 personas han logrado superar la enfermedad, mientras que otras 717.240 todavía permanecen bajo supervisión médica.

