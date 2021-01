El acusado de asesinar a dos mujeres en Chile y México sigue prófugo: revelaron audios clave en la investigación

Se desarrolla una intensa búsqueda del principal sospechoso del crimen de María Isabel Pavéz en Chile y asesino de Itzel Monroy en México

Igor Yaroslav González es el principal sospechoso del crimen de la joven chilena de 22 años María Isabel Pavéz y aún se encuentra prófugo. La familia de la estudiante de obstetricia teme que vuelva a repetirse la historia de la joven mexicana Itzel Monroy, a quien el mismo sujeto asesinó en 2009 y de quien no se tuvo rastro nunca más.

Poco más de una semana ha transcurrido desde que fue encontrado sin vida el cuerpo sin vida de Pavéz. Tras su desaparición, el principal sospechoso y ex pareja de la joven, González, utilizó una serie de coartadas que le sirvieron para ganar tiempo y esconderse sin poder ser hallado hasta ahora.

Desde el día de la desaparición en adelante hubo mensajes que Lorena, la madre de María Isabel, mantuvo con su hija. Según la información de la data de muerte proporcionada por la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), aquellos mensajes habrían sido enviados cuando ella ya se estaba sin vida. La tesis, entonces, advierte que el sospechoso habría escrito mensajes a familiares y amigas de María Isabel con el fin de ganar tiempo para preparar su huida.

Tanto a la mamá y a algunas amigas de la joven, Igor les dijo que la última vez que vio a su ex pareja fue el 11 de diciembre. Tras esto, según él, se propuso no volver a verla para “darle espacio” por encontrarla “mal de ánimo”. Precisamente esa era su trama, hacer creer a los cercanos de María Isabel que ella padecía algún grado de depresión.

Cuando Lorena ya había puesto la denuncia ante la policía, siguió teniendo contacto con el sujeto. En los mensajes comentó que en los últimos días la encontraba triste y decaída. “Eso le decía a todo el mundo”, describe. Ofreció ayuda y después de algunos mensajes un día dejó de contestar hasta ahora.

Infobae tuvo acceso a los audios que la familia proporcionó a la investigación policial. En ellos se escucha al hombre justificar su supuesta lejanía con María Isabel. “Yo como que dije le voy a dar su espacio, porque estaba muy mal y yo le mando mensajes y se pone mal”, dice.

El día viernes 18 de diciembre de 2020, en una de las historias publicadas desde el Instagram de María Isabel Pavéz, se subió un mensaje que decía: “queriendo dejar de existir”. Algo que la familia de la joven asesinada pone en duda, y advierte como razón para comprender la frialdad en la planificación del crimen, ya que buscaba apoyar la teoría de que María Isabel estaba depresiva.

En conversación con Brenda Pavéz, hermana de la víctima, ella afirma que Igor quiso ganar tiempo para huir. “Sinceramente creo que el tipo ya no está. Ganó tiempo, porque estos audios son del día 22 de diciembre y el cuerpo de la Mary lo encontraron el 23 de diciembre. A nosotros no se nos ha informado absolutamente nada. Su cuerpo lo encontraron en estado de descomposición, por lo tanto este tipo debió haber estado al menos unos cuatro días moviéndose libremente sin que nadie lo buscara”, declara.

La policía no les ha proporcionado información sobre eventuales pistas que puedan dar alguna información respecto al paradero del acusado. “Dicen que lo han visto en Valparaíso, imagínate nosotros tenemos que sacar un permiso para ir al supermercado y el tipo llegó a Valparaíso. Como la investigación es secreta a nosotros no nos dicen nada. Solamente lo que nos enteramos por las redes sociales, pero no hay certezas, la gente de Valparaíso dice que la PDI ha estado preguntando puerta a puerta. Por la gente nos hemos enterado que hay carteles que dicen que lo buscan”, relata.

La arista de los amigos

En las últimas horas se liberó un video en el que Igor Yarislav, aparece junto a Sebastián Izquierdo, líder de una agrupación denominada “Capitalismo Revolucionario” simpatizante de la extrema derecha, hombre que adquirió connotación en Chile tras protagonizar enfrentamientos con simpatizantes de la opción “Apruebo” en la previa al Plebiscito Constitucional en Chile. En algunos registros y en medio de enfrentamientos, Izquierdo golpeó a manifestantes y declaró que: “los mataría a todos”. Sobre esta cercanía y amistad, Brenda advierte que no tenía ninguna relación con su hermana fallecida. “Supimos que era amigo cuando encontraron a mi hermana en el departamento del papá de Sebastián Izquierdo. La Mary no era amiga de ellos , de hecho él mismo lo dice en uno de los mensajes, que no tienen amigos en común. Pero nos sorprendió que dijeran que decían que lo podían ayudar y encubrir. Es gente que carece de empatía”, advierte Brenda.

A la izquierda, Itzel Monroy, joven asesinada en México en 2009. A la derecha, María Isabel Pavéz, joven que fue hallada muerta en diciembre pasado en Chile en el departamento del mismo autor del crimen de la joven Mexicana

Así como es categórica en su convicción de que utilizó la coartada de los audios para ganar tiempo, también declara su firme convicción de que al sospechoso del crimen de su hermana, lo están ayudando. “Creemos que tiene ayuda de alguien, es imposible que él pueda estar escapando en micro o metro y que nadie lo vea. Alguien lo sacó de acá”, dice. “No veo a ninguno de estos tipos siendo investigados. Lo que nos interesa es que den con este tipo y que lo puedan procesar”, agrega.

El otro crimen

Tras el funeral de su hermana, Brenda comenzó a recibir mensajes de la familia de Itzel Monroy, joven asesinada en mismas circunstancias que María Isabel. Aquel crimen fue perpetrado en México el año 2009 y la información fue confirmada por la policía chilena. El sospechoso del crimen de María Isabel es el asesino de Itzel Monroy. Gracias a la información confirmada, se reabrió la investigación del caso de Itzel, pero se mantiene la preocupación y temor de que otra vez se escape. A juicio de Brenda, las características del crimen de su hermana y el de Itzel son los mismos. “Ella fue encontrada en el departamento de él con una puñalada en el cuello, igual que mi hermana. También estaba relacionada con la medicina y eran físicamente muy similares. Este tipo siempre decía que tenía 25 años, justo la edad que tenia cuando mató a la niña mexicana, entonces como que se quedó pegado en ese día. Él no mató a la Mary, el mató dos veces a Itzel”, sostiene Brenda.

Tanto los audios como los videos que dan cuenta de las relaciones del acusado del crimen, son parte de una recopilación que, según la familia sostiene, han sido proporcionados a la policía. Sin embargo, no han tenido información concreta respecto a eventuales destinos de Igor Yarislav, el principal sospechoso de la muerte de María Isabel, quien además posee como antecedente el brutal crimen a otra joven de similares características a las de María Isabel Pavéz.

Seguir leyendo:

El oscuro perfil del asesino de la joven chilena cuyo cuerpo apareció en la casa de su ex: habría cometido otro femicidio en México

Buscan en Chile al mexicano Igor Yaroslav González por el asesinato de una joven: en Aguascalientes es sospechoso de otro feminicidio