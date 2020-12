El oscuro perfil del asesino de la joven chilena cuyo cuerpo apareció en la casa de su ex: habría cometido otro femicidio en México

La familia de la joven asesinada ha buscado y difundido fotografías del principal sospechoso del crimen de María Isabel Pavez





Nuevos antecedentes sobre el perfil de Igor González, principal sospechoso del asesinato de María Isabel Pavez, la joven chilena de 22 años que fue asesinada y apareció en la casa de su ex novio, revelan características de su personalidad. Según información que ha tomado estado público, “El Meji”, como le decían, es introvertido, inseguro, integrante de un grupo de ultra derecha y simpatizante de tendencia japonesa “visual key” .

Pavez desapareció en la comuna de La Florida, ubicada en la capital de Chile, el pasado 17 de diciembre y su cuerpo fue encontrado siete días después por la Policía de Investigaciones de Chile (PDI). Inicialmente se habló que la joven de 22 años había concurrido a un encuentro previamente acordado en Tinder y que luego de eso se le perdió el rastro. El antecedente lo entregó una muy cercana amiga de la víctima a su familia. Sin embargo, tras una intensa búsqueda la policía encontró el cuerpo de la joven en el departamento de su ex pareja en la comuna de Santiago.

María Isabel Pavez, la joven chilena de 22 años, hallada muerta en el departamento de su ex pareja. Actualmente, el sujeto identificado como Igor Yaroslav González es considerado como el principal sospechoso y se encuentra prófugo

Tras varias diligencias, la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente informó que se solicitó una orden de detención en contra del habitante de la residencial, considerado el principal sospechoso de este crimen.

El caso ha dominado la conversación pública en Chile, al tratarse de un nuevo femicidio que engrosa una larga y triste cifra. En total ya son 56 las víctimas de este tipo de crimen en el 2020. El Servicio de la Mujer y Equidad de Género (SERNAM) confirmó que se presentará como querellante en la causa.

Uno de los principales inconvenientes para dar con el paradero del sospechoso ha sido que entró por un paso no habilitado al país andino. Su propia familia ha viralizado una imagen para lograr más información para su pronta captura.

Según antecedentes de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, Pavez habría sido asesinada el 19 de diciembre, es decir, 48 horas después de su desaparición. Asimismo, detallaron que su madre, al momento de hacer la denuncia, comentó a la policía sus sospechas contra Igor González.

Si bien, hasta ahora poco se sabe de Igor Yaroslav González González, Brenda, la hermana de Pavez, aportó nueva información sobre él.

Según indicó, su identidad real sería Carlos Humberto Méndez González, tiene aproximadamente 36 años y, además, estaría siendo buscado por la Interpol tras haber cometido un crimen similar en el año 2009 en México contra una menor de 17 años que, al igual que con María Isabel, también fue su pareja.

El hombre tiene 36 años, sería el mismo autor prófugo del crimen de la joven de 17 años Itzel Monroy en México

Brenda afirmó que luego del funeral de su hermana recibió miles de mensajes de personas que le dieron apoyo y le advirtieron haberlo visto. “Uno de esos mensajes era una chica de México que me decía que el tipo era igual a uno que buscaban en México y me enviaba una noticia. Era igual, yo le envié la información de inmediato al subcomisario de la PDI. Él me pidió no difundir, no decir nada”, manifestó Brenda a medios locales.

A raíz de esto, la joven mexicana puso en contacto a Brenda con la familia de Itzel Barraza, adolescente que fue encontrada muerta en la ciudad de Aguascalientes de México y cuyo asesino también podría ser González.

“Los padres se contactaron conmigo, me llamaron, compartimos información y hoy día yo les pude confirmar que es la misma persona, es la misma persona que mató a su hija”, contó la hermana de la víctima.

“Desde la PDI me dieron la autorización de entregar la información de que él también es buscado en México por otro asesinato, ya está la Interpol haciéndose parte de esto, él mató a otra niña de 17 años en 2009 y ahí se fugó a Chile”, afirmó.

Lo que se sabe del hasta hoy del hombre es que en Chile se registró con el nombre de Igor Yaroslav González González, de nacionalidad mexicana, de 26 años y que vivía en un departamento ubicado en el centro de Santiago. Llegó hace 7 años al país. Aunque se desconoce cómo ingresó, se presume que lo hizo por un paso no habilitado y se desconoce de qué trabajaba.

Los datos son parte de la estrategia de la familia para dar con el paradero del acusado. Sus últimos pasos se desconocen. La única información reciente apareció en las últimas horas en redes sociales y provino de un supuesto amigo del “Meji”, como le dice en una transmisión en Instagram. En ella esta persona revela que “mi amigo mexicano es un computín, otaku, informático y tenía una polola muy linda, pese a que él es chico y feo”.

El relato ahora es parte de la investigación que lleva adelante la Fiscalía Oriente, pues el hombre también afirma que estaría dispuesto a ayudar al sospechoso para mantenerse prófugo.

“Soy amigo del ‘Meji’... me da lo mismo. Si el ‘hueón’ llegara a pedirme refugio, porque lo están persiguiendo, le diría ‘yo te cuido’. No es lo que está pasando, pero lo haría igual”, afirmó en el video, por lo cual podría ser citado a declarar en los próximos días.

El oscuro perfil del asesino prófugo de joven chilena

Su tendencia correspondería al “visual kei”, que es una estética japonesa que apunta a variados maquillajes, peinados y trajes extravagantes de corte oscuro y es seguidor de eventos animé. Padece catarata y mide 1.60 metros de estatura

Lorena García, amiga de María Isabel, hizo circular la descripción física de González: “En el brazo izquierdo tiene una cruz grande, tiene un lunar debajo del labio y tiene una catarata en un ojo, que es el que siempre se lo tapaba. Tiene un poco de sobrepeso, pelo negro y con acento mexicano”.

