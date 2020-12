Chile dijo que no reconocerá los resultados en Venezuela e insistió en que Juan Guaidó es la “autoridad legítima”

El canciller chileno, Andrés Allamand. EFE/Felipe Trueba/Archivo

El ministro de Asuntos Exteriores de Chile, Andrés Allamand, afirmó este martes que La Moneda no reconocerá los resultados electorales de las parlamentarias de este domingo en Venezuela e insistió en que la “autoridad legítima” de ese país es el líder opositor y actual presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.

“Seguimos trabajando bajo la premisa de que la autoridad legítima que existe en Venezuela es Guaidó”, dijo Allamand durante una conferencia de prensa celebrada en Bruselas, con motivo de la gira europea que está llevando a cabo, informa la emisora Radio Universidad de Chile.

En ese sentido, Allamand remarcó que Chile seguirá reconociendo al líder opositor como presidente de Venezuela, incluso si pierde su escaño como diputado de la Asamblea, cosa probable pues Guaidó decidió no concurrir a dichos comicios, alegando que se producirá un supuesto “fraude”.

A cambio, Guaidó está promoviendo una consulta popular entre los detractores del Gobierno de Maduro, con la que pretende lograr legitimidad internacional como autoproclamado “presidente encargado”, después de un año en el que su liderazgo al frente de la oposición ha sido cuestionado.

Allamand fue un paso más allá y pidió ante diputados y diplomáticos de la Unión Europea, que la comunidad internacional también rechace los resultados de estas elecciones, a las que una parte de la oposición ha decidido no presentarse.

27/10/2020 El líder opositor venezolano Leopoldo López. POLITICA Ricardo Rubio - Europa Press

Por otra parte, el líder opositor venezolano Leopoldo López confió este lunes en que la futura Administración del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, entienda que “Venezuela necesita un cambio de régimen, ya que la tragedia humanitaria solo se corregirá con un cambio político”.

“Me preocupa que algunos piensen que no es el momento para un cambio de régimen y decidan centrarse en hacer frente a la crisis humanitaria, pero la mejor manera de hacer frente a la tragedia humanitaria es promover el cambio político, ya que la fuente de la crisis es política”, indicó López en una teleconferencia organizada por el Council on Foreign Relations (CFR), que albergó un coloquio sobre el documental “A la calle”, de Nelson González y Maxx Caicedo.

López, que se encuentra exiliado en España desde el pasado octubre, aseguró que entiende el “pesimismo” que existe sobre el proceso de cambio en Venezuela que promueve la oposición, pero pidió tiempo para construir un nuevo proceso de movilización de las calles e internacional para aislar a Nicolás Maduro.

El líder opositor aseguró que es necesario “construir un nuevo ciclo” de protestas y movilización contra Maduro, ya que, en su opinión, la situación en Venezuela sigue empeorando, al tiempo que dijo que las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre son fraudulentas.

Con información de Europa Press

