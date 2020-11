Los esfuerzos sobrehumanos de un hombre en Nicaragua para proteger a su esposa enferma del huracán Eta

Sin camisa y aferrándose con todas sus fuerzas al techo de aluminio que protege su pequeña casa. Así aparece un hombre en un video viral, que lo muestra luchando en Nicaragua contra los fuertes vientos del huracán Eta en un intento desesperado por proteger a su esposa enferma.

Su nombre es Byron Nihimaya Cirilo, tiene 32 años y vive en la ciudad de Bilwi, al norte del país, la zona más afectada por el huracán.

El adjetivo “temerario” fue el primero lanzado para catalogar la temeraria acción de Nihimaya, pues se nota a claramente que sus esfuerzos por evitar que el techo de su casa salga volando son en vano y, además, tiene altas posibilidades de salir lastimado. No es para menos: el ojo del huracán Eta pasó solo a 30 kilómetros de su hogar.

Con el correr de las horas, se supo que la decisión del hombre de desafiar los vientos de 240 kilómetros por hora del temible huracán estaba motivada por amor.

Byron Nihimaya Cirilo de 32 años, se aferra con todas sus fuerzas del techo de su casa mientras intenta que no se vuele por efecto de los fuertes vientos del huracán Eta.

En la pequeña casa que trataba de salvar Byron estaba su esposa, Ivis Hodgson, quien se encontraba enferma con fiebre. También estaba su sobrina de 12 años, que la pareja había adoptado como su hija.

El hombre no quería que su familia sufriera de la inclemente lluvia y al ver que se desprendía el techo de su casa, trató de aguantarlo usando el peso de su cuerpo mientras reparaba los clavos que habían salido volando.

“Fue difícil, pero como no quiero que le haga daño (el huracán) a mi mujer, me subí, puse unos clavos en el zinc, y me baje”, dijo Nihimaya a Radio Huracán, en medio de la zona que recibió los vientos más fuertes de Eta.

“Creo que eso no lo haría cualquiera, si lo hubiéramos visto, le hubiéramos dicho que no lo hiciera, pero nos dimos cuenta hasta que apareció el video en redes sociales”, dijo por su parte a la agencia Efe Regina Velásquez, prima de Nihimaya.

Después de que se conociera su historia, los adjetivos utilizados para calificar a Byron cambiaron a “héroe” y comenzó a ser valorado por las redes por su demostración de valentía.

Incluso, el dueño de una ferretería contactó al hombre para ofrecerle un techo nuevo para su casa después de ver el video y enterarse de la historia.

Dos vehículos cruzan por una calle inundada en la comunidad Okonwas, durante el paso del huracán ETA, en la costa caribe norte en Rosita (Nicaragua). EFE/Jorge Torres

De acuerdo a su prima, esa “casita” era de su abuela, por lo que además tenía un valor sentimental importante. Dice que en medio de la difícil situación la familia se alegra de que Byron esté bien y que pronto vaya a poder estrenar nuevo techo en la casa.

“Era la casita de mi abuelita, ella se la dejó, y como aquí es difícil encontrar trabajo, como para pensar en reponerla, seguro tomó la decisión de subir en medio del huracán”, sostuvo Velásquez.

