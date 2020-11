Denuncian que un niño de 12 años murió por jugar a un desafío viral de Tik Tok: "el ahorcado”

Colbert Muñoz tenía 12 años

“Nos deja un vacío, mi corazón está destrozado. Me voy a llevar esto a la tumba”. En una estremecedora entrevista, los padres del niño chileno de 12 años Colbert Muñoz dieron a conocer detalles de lo que ellos consideran una “maldad inhumana”. Su hijo, no tenía antecedentes de algún tipo de depresión o similares. Sólo, le gustaba jugar y grabar videos para las redes sociales. Lo que en un principio era un pasatiempo sin peligro para ellos, se convirtió en la razón por la cual su hijo ya no está a su lado.

En medio de la conversación con el programa matinal “Bienvenidos” de Chile, los conductores del programa no pudieron contener la emoción, y también la preocupación, por la confesión de los padres de Colbert quienes denunciaron que luego de encontrar el cuerpo inerte de su hijo en su habitación, había un temporizador en cuenta regresiva en la pantalla de su computador.

Los antecedentes son escasos, y serán materia de investigación debido a las pruebas que los padres advierten como relevantes para estimar que no se trata de un suicidio común, como al principio se informó en los antecedentes policiales. Hay una serie de argumentos que cuadran con que se trataría de un desafío en el que el niño intentó realizar un reto que consistía en contener la respiración con un nudo, jugando al límite.

Katiuska Beltrán, la madre, indicó que su hijo había manifestado mucho estrés debido al encierro por la cuarentena, lo que lo llevó a buscar más tiempo en las redes sociales y el internet. “Esto hizo que que él se agarrara más de las redes sociales. Yo hoy puedo decir que odiamos estas redes, pero son la única forma de mantenernos hoy con el recuerdo de alguien que ya no está. Demonios son la gente maldita y desgraciada que hace estos retos para hacer maldad a este planeta”, señala.

Colbert era fanático de las plataformas, especialmente Tik Tok, además el niño tenía el deseo de ser famoso y pretendía ganar dinero con sus intervenciones en las redes, el suficiente para llevar a sus padres a viajar por el mundo.

Para el experto, Ricardo Bascuñán, psicólogo y académico de la Universidad Central, expresa que la “ideación suicida” puede detectarse en algunos niños por pequeños factores de riesgo. “Eso de querer dormir para siempre, que un niño diga que se quiere morir, no es cualquier cosa. La comunicación de los papás con los hijos siempre será un factor protector”, dice.

Asimismo, señala que en este tipo de casos, como los de los “desafíos” de redes sociales, pueden haber “factores de riesgo”. “Y tienen que ver hoy con el poco control en el uso de internet por parte de los papás, hoy todos dependemos de las conexiones que tenemos. De una u otra manera, papás y mamás se encuentran trabajando y los niños pueden quedar muy expuestos a participar de estas cosas y puede haber un menor control con respecto del uso de internet. Hay que tener cuidado en dejar a los niños mucho rato solos frente al computador”, añade.

Lo importante, para él, y más allá de controlar lo que está pasando, es conversar con los hijos sobre las cosas que les están llamando la atención y estar atentos a los cambios en sus conductas, como el aislamiento o la irascibilidad.

El caso de Colbert Muñoz, no es el primero. Otras historias de retos virtuales han circulado en redes sociales, con tristes consecuencias. Hace algunos días, de hecho, la policía informó sobre la masiva reacción de niños y adolescentes en un desafío denominado “el ahorcado”. Por esto, la subcomisario de la Policía de Investigaciones PDI, María Jesús Vásquez detalló que “este reto que vuelve a circular en las redes sociales, llega a través de memes o vídeos, en los que se muestra cómo hacer un nudo con una cuerda para ahorcarse y el desafío sería superado por quien sobrevive al ahorcamiento”. En este sentido, asegura que “es de suma importancia que los padres estén atentos ante este tipo de situaciones, por la rápida viralización de estos contenidos, la idea es que los padres también estén atentos a los cambios conductuales y emocionales de los niños”, advierte.

"El ahorcado" es un desafío de redes sociales que ha sido denunciado por la policía en Chile

En este contexto, las principales recomendaciones para los padres según los expertos son: supervisar los contactos que mantienen los menores de edad en redes sociales; generar confianza en los niños y niñas para que comuniquen cualquier situación anómala, manteniendo un rol supervisor en los adolescentes para fomentar el autocuidado y la conciencia sobre el uso responsable de Internet. Además, estar atentos a cambios conductuales en los menores, como retraimiento, aislamiento, y desorden en los hábitos de sueño, ya sea al despertarse en horas no habituales o mantenerse conectado por las noches a redes sociales. En caso de recibir un presunto reto viral, se debe bloquear el número en WhatsApp, o ignorar los mensajes en Facebook.

Luis Muñoz, el padre de Colbert, expuso que encontró pruebas sobre la supuesta causa de muerte de Colbert luego de haber revisado su teléfono celular y periciar lo que él observaba en aplicaciones sociales. “Preocupémonos de nuestros hijos, no es pasarles un celular y desentendernos de ellos. Yo pienso a veces que esto es como darles un revólver, pero sin balas. Y ellos, a medida que se meten en juegos y aplicaciones, ellos le van poniendo las municiones, hasta que la carga está completa”, aseveró. Katiuska, la mamá por su parte, lamentó no haberse percatado antes de la situación. “Los papás aprendamos primero a entender a nuestros hijos, los mensajes que nos pueden dar y no nos damos cuenta, porque no sacamos nada con satanizar. Aprendamos de tecnología, a saber estas cosas, porque muchas cosas o signos pueden significar maldad. Hoy día yo no tengo a mi hijo por culpa de redes sociales, por culpa de mi inexperiencia de saber, quizás cuanto tiempo porque él llegó a esta prueba luego de haber pasado muchas etapas y nunca me di cuenta”, dijo.