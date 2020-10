Chile: un carabinero de origen mapuche murió de un balazo en una emboscada en la zona del Sur en conflicto

Asesinato de Carabinero en Araucanía

Una nueva víctima fatal en una zona en la que se desarrolla un permanente conflicto, con historias de enfrentamientos y violencia continua. La llamada zona roja de Chile, en la región de la Araucanía, cobró una nueva vida, esta vez de un Carabinero, identificado como Eugenio Sebastián Nain Caniumil, quien pertenecía a la segunda comisaría de Temuco, y contaba con cinco años de servicio en la institución. El hecho se desencadenó en Metrenco, al sur de Chile a 620 kilómetros de Santiago, la capital.

El funcionario, de origen mapuche, recibió un disparo mientras se encontraba participando de un operativo en medio de una barricada. Así lo describe su tío, también uniformado, el cabo Benjamín Olave, quien definió a su sobrino como una víctima a quien “se le vulneraron sus derechos”. Acusación relevante, ya que va más allá del grado familiar con la víctima, ya que es también funcionario activo de la policía.

Eugenio Sebastián Nain Caniumil, el carabinero muerto

Nain Caniumil tenía 24 años, estaba casado con dos hijos al momento de su fallecimiento. La institución indicó que el funcionario falleció tras una emboscada sufrida en la Ruta 5 sur, en la altura del kilómetro 682, en medio de un procedimiento. Diez encapuchados habrían enfrentado a la policía, y balearon en la zona costal izquierda a la víctima.

Un incidente confuso, que necesariamente deberá ser investigado en profundidad, con el fin de dilucidar las razones por las que este funcionario, acudió a un procedimiento de complejidad, en un vehículo de vigilancia tradicional, sin mayores resguardos. Su tío, el Carabinero, cabo Benjamín Olave, cuestionó el procedimiento aludiendo responsabilidad de la Dirección General de la policía uniformada de Chile, y anunció querellas contra el Estado de Chile y la institución. “Psicológicamente estoy muy afectado, quizás me arrepienta de esto, pero qué puedo decir, es lamentable, yo estaba lejos, él fue a un allanamiento en un RP (radio patrulla) que es un vehículo no convencional. Vulnerados sus derechos, digamos. También soy mapuche, el problema no es con los mapuches, el problema es con grupos radicales. Esta es una zona conocida, se sabia de las condiciones a las que se iban a enfrentar y no se tomaron las medidas, hay un estudio previo, y Carabineros no actúa a tontas y a locas, claramente no se cumplieron los protocolos. Él trabajaba en la segunda comisaría de Temuco, que no está relacionada con el conflicto. Él no fue con la protección, con chaleco, casco, se vieron vulnerados sus derechos en este sentido”, declara.

Metrenco está a 13 kilómetros de la capital de la Araucanía, Temuco. Está dentro de una zona de complejidad por los históricos enfrentamientos. Por eso, a juicio de este funcionario, es irresponsable haber enviado a una barricada al joven policía. "Metrenco es una zona conocida por la violencia rural y debió ser un allanamiento precisamente por los mismos problemas con la etnia. Yo estoy hablando por miles de Carabineros de la Araucanía, Carabineros está desarrollando trabajos de más de 15 horas y a lo largo de todo Chile en realidad. Carabineros no están en las condiciones, hay facciones que no tienen baño, no tienen agua potable, no tienen luz. O sea, como digo yo, los Carabineros somos como conejos en la Araucanía, pasamos por un camino a oscuras, esperando que nos disparen, denuncia.

El conflicto en la Araucanía se torna violento y la sensación de inseguridad en la región aumenta. Con el fallecimiento del comunero Camilo Catrillanca el 14 de noviembre de 2018, en medio de un enfrentamiento cruzado entre carabineros y desconocidos que habrían intentado robar autos en una escuela, se abrió una brecha aún más violenta en el derrotero del conflicto. Se trata de una zona con una carga histórica bélica por la lucha de reivindicación mapuche, y la implacable postura del Estado, que bajo diferentes administraciones, no han demostrado efectividad en posibles soluciones. Desde 2002 a 2018, se registraron nueve víctimas fatales. La del joven cabo Eugenio Nain, suma la décima muerte, de las cuales siete corresponden a comuneros y ahora, tres uniformados. Cada deceso trajo consigo sus propias consecuencias políticas.

El relato del funcionario, tío de la víctima, detalla responsabilidades en esta muerte, directas desde la Dirección general. “Nuestro general Director envía un mensaje de apoyo ahora, después de las declaraciones que yo di. Encuentro que eso no es tener pantalones, encuentro que un cabo primero, tenga más pantalones que un general Director que es el que manda en la institución y es el que tiene que poner la cara por nosotros. Que ahora venga el general Director no le va a devolver la vida a mi sobrino”, advierte Benjamín Olea, acusando al jefe máximo de la institución, Mario Rozas.

En horas de esta tarde, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, se refirió al hecho. “Para nosotros la muerte de toda persona es un dolor profundo. Es hora de deponer, desterrar y terminar con la violencia”. El Presidente envió, además, sus condolencias a la familia de Eugenio Nain Caniumil, y anunció la presentación de una querella criminal por el homicidio, la que buscará a los responsables de una nueva víctima de la violencia en la Araucanía chilena.

Para seguir leyendo

Activistas mapuches incendiaron 15 camiones de una empresa forestal en Chile

Un joven comunero mapuche murió en Chile durante un allanamiento policial