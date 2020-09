La guerrilla paraguaya EPP liberó al empleado del ex vicepresidente Óscar Denis

La célula del Ejército del Pueblo Paraguayo, denominada como Brigada Indígena del EPP liberó en la noche del lunes a Adelio Mendoza, el empleado del ex vicepresidente Óscar Denis, luego de que ambos fueran abducidos por el grupo irregular el 9 de septiembre. El ex funcionario, no obstante, permanece secuestrado.

Mendoza llegó caminando hasta la tranquerita, la estancia que es propiedad de Denis y donde ambos habían sido vistos por última vez antes de desaparecer el pasado miércoles.

Noticia en desarrollo...