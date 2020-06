Chile reportó un nuevo récord de 75 fallecidos por coronavirus

Un carabinero revisa la documentación de un comerciante en Santiago (Reuters)

El Ministerio de Salud de Chile informó que otras 75 personas murieron por coronavirus y se diagnosticaron otros 3.527 contagios, de los cuales 321 son asintomáticos.

El total de víctimas fatales se elevó este martes a 1.188, según el balance oficial, ante un nuevo récord diario de fallecidos.

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, anunció que se decidió cambiar la metodología de conteo de víctimas a partir de mañana: no solo se tomarán en cuenta los fallecidos con un diagnóstico confirmado por PCR y certificado en el registro de defunción, sino también los “PCR pendiente y que no ha sido informado”. El balance de este martes no incluye una correción retroactiva, que estará pendiente de una auditoría, informó Mañalich.

Según aseguró el ministro, la medida va “en línea” con las recomendaciones de la OMS. Además, también cambió el concepto de “recuperado”: no necesariamente se incluirán a los pacientes dados de alta, sino a aquellos que dejan de ser contagiosos (y puede que todavía tengan síntomas), ya que la perspectiva será epidemiológica.

En tanto, el total de casos confirmados se elevó a 108.686, mientras que con la nueva metodología, el número de casos activos se sitúa en 21.325.

Un grupo de personas hace fila para acceder a un banco en el centro de Santiago, Chile. EFE/Alberto Valdés/Archivo

Sobre la cuarentena en Santiago, declaró: “Mañana tomaremos decisiones sobre cuarentenas en la región metropolitana (RM) y en otras regiones, para iniciar el viernes a las 22:00 horas. Vemos números favorables en la RM y que vamos en línea correcta”

No obstante, anunció que por el momento no se implementará recomendación de acortar cuarentena de 14 a 10 días, hasta definir qué es un caso “leve”.

Noticia en desarrollo