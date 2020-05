Coronavirus: Uruguay se encamina a un retorno de clases presenciales de forma paulatina

El maestro Sergio Ferrao termina una clase en la Escuela 30, un establecimiento rural de San José, Uruguay (REUTERS/Mariana Greif)

Tres semanas después de que se abrieran la mitad de las escuelas rurales en Uruguay, distintos expertos que aconsejan al Gobierno sobre medidas a tomar para hacerle frente al coronavirus, afirmaron que ya estarían dadas las condiciones para una vuelta de toda la actividad, incluso en las grandes ciudades.

De acuerdo a lo que informó el periódico El País de Montevideo, lo que falta es la decisión política -que depende básicamente del presidente Luis Lacalle Pou- y la organización del cronograma, como había ocurrido con los colegios rurales.

El mismo diario publicó que el anuncio podría darse en las próximas horas y que sería dado por el propio jefe de Estado, dado que él mismo decidió ser el vocero de este tema.

Este miércoles por la tarde, se realizó una reunión virtual para avanzar en el tema. Allí, distintos expertos afirmaron a miembros del gobierno que el estancamiento de la curva en los contagios en el país -que se evidenció en las últimas semanas- habilitaría una vuelta paulatina de la actividad en las aulas.

Alumnos de una escuela rural en San José, Uruguay (REUTERS/Mariana Greif)

El pasado 22 de abril, la mitad de las escuelas primarias rurales de Uruguay, unas 500 de 973, reanudó las clases presenciales tras más de un mes de suspensión, en un intento de las autoridades de comenzar a instaurar una “nueva normalidad” para convivir con el coronavirus. Luego de esa fecha, se fueron incorporando otros establecimientos pero aún resta que ocurra lo mismo en Montevideo y otras ciudades con más población.

En la reunión virtual de este miércoles, los funcionarios del gobierno nacional expresaron su deseo de que se concrete efectivamente la reapertura de las escuelas ni bien esté la aprobación de los expertos.

Sin embargo, siguiendo la información manejada por El País, viendo lo que sucedió en Chile (donde hubo una apertura y ayer debieron establecer la cuarentena total en Santiago por un rebrote en los contagios), los técnicos y los políticos coincidieron en que es mejor actuar con prudencia.

“Esta vuelta a clases es la decisión más importante y no puede suceder aquello de la rambla (cuando los montevideanos salieron masivamente a disfrutar del sol como si nada)”, dijo una fuente del Ejecutivo de Lacalle Pou al mencionado diario.

El maestro saluda con el codo a sus alumnos (REUTERS/Mariana Greif)

Los puntos a resolver

Para avanzar en la decisión, primero se debe tener en cuenta que hoy no está establecido un “calendario de reintegro”. Pese a que en el Consejo Directivo Central (Codicen) estiman que las aulas se abrirán antes de las vacaciones de invierno, no está definida la fecha.

Además, al ser paulatino el retorno, deberá decidirse cómo se realiza el mismo. Lo que sí se está manejando es que en el período de receso invernal -si se decide antes volver a clases- habrá actividad.

Otro ítem a resolver tiene que ver con que existen distintos escenarios sobre cómo se daría el regreso. Los expertos se enfocaron en los niños y adolescentes pero las universidades privadas también están a la espera de que le den el visto bueno al Ministerio de Educación, algo que según El País podría ocurrir en las próximas horas.

Respecto a las prioridades, la Asamblea Técnico Docente de Secundaria quiere que los alumnos del sexto año de bachillerato sean los primeros en retornar, dado que esos estudiantes son los que más pronto ingresarán a la universidad.

Por su parte, el Consejo de Primaria había propuesto la reanudación por ciclos: los primeros años escolares van dos días a la semana, los segundos van otros dos y el quinto día es libre para la limpieza.

Habrá un nuevo protocolo en las aulas (REUTERS/Mariana Greif)

El nuevo protocolo en las aulas

Lo que sí se decidió es que, cuando se retorne la actividad, se deberá respetar un nuevo protocolo, que tiene que ver con el uso de tapabocas para los adultos (funcionarios, docentes y no docentes). Para los estudiantes no será obligatorio pero si desean utilizarlo no habrá problemas.

Otra cuestión a tener en cuenta es la distancia mínima de dos metros que deberá respetarse en cualquier espacio dentro de las instituciones educativas. También será fundamental el lavado de manos. Cada docente o alumno que ingrese al colegio deberá higienizarse las manos y la práctica se repetirá cada determinada hora.

También se dispuso la colocación de alfombras en la entrada de cada escuela o liceo: se tratará de un trapo bañado en hipoclorito para limpiarse el calzado.

Por último, se hará énfasis en la desinfección de los colegios y, mientras el clima lo permita, se recomienda dejar las ventanas abiertas.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Todo lo que hay que saber sobre el coronavirus

Reabrieron en Uruguay la mitad de las escuelas rurales en medio de la pandemia del coronavirus

Donald Trump consideró “inaceptable” la postura del epidemiólogo de la Casa Blanca y recomendó la reapertura de las escuelas