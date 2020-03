La mujer contó cómo fue su periplo: “El 22 de febrero viajé a Madrid con destino a Milán pero mis compromisos se cancelaron así que a Italia no fui, me quedé en España y después volví a Uruguay. Llegué sintiéndome bien y sin síntomas de ningún tipo. Pregunté si había alguna medida en el aeropuerto porque venía de Europa y me dijeron que no. Ese mismo día almorcé con mi madre de 84 años y de noche fui a un casamiento con 500 personas", expresó.