Evo Morales anunció que Luis Arce será el candidato a presidente del MAS en las nuevas elecciones de Bolivia

El ex mandatario confirmó a su elegido desde Buenos Aires, donde permanece refugiado. El ex ministro de Economía estará acompañado en la fórmula por el ex canciller David Choquehuanca como vicepresidente. Los comicios se realizarán el 3 de mayo