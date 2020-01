La presidenta interina de Bolivia calificó al ex presidente como “una persona violenta que está enloquecida porque ha perdido el poder”, por lo que pidió a los seguidores del exmandatario que no lo escuchen. “Espero que reflexionen, que no le hagan caso a estas actitudes violentas de Evo Morales”, manifestó Áñez a los medios tras un acto en la ciudad boliviana de Cochabamba.