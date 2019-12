Cuando comienza la charla con Infobae nos hacer saber, medio al pasar, que en el hecho de que querramos entrevistarla y conocerla, radica el racismo. Aunque no hay que ser muy perceptivo para advertir que a raíz de su negritud las primeras notas le chocaron más. Aunque al parecer luego se dio cuenta que la atención de la prensa podria serle funcional, que podría ampliar su caja de resonancia en algunos temas que la desvelan. “Es cierto que soy la primera senadora negra. Pero no llego por ser negra, ¡llego por mis años de trabajo! Sin embargo veo que esta difusión me sirve, nos sirve, para poner en el tapete la discriminación y el racismo, dos temas que se me han llevado la vida”.