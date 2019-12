La presidente interina de Bolivia, Jeanine Áñez, designó este lunes al ex mandatario Jorge “Tuto” Quiroga como delegado ante la comunidad internacional para explicar que no hubo golpe de Estado en el país y describir la situación de los derechos humanos que, en su criterio, fueron “violados” por el ex gobernante Evo Morales, quien hoy se encuentra exiliado en México.