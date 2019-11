- Por eso digo, el segundo hecho histórico (aunque insisto, no por nuestra tradición) es que con una diferencia mínima se procesaron las actas. Me hubiera gustado que el candidato oficialista reconociera que esto no se modifica, porque el resultado es inmodificable, porque hay 35.000 votos observados, de los cuales solo 7000 son de Montevideo, donde ganó el FA, y el resto del interior, donde ganó la coalición. Así que no hay no hay ninguna posibilidad de que el resultado cambie. Tercero, leyendo a lo político, el resultado es sorpresivo porque las encuestas hablaban de una diferencia más holgada a favor de Lacalle Pou. Y se equivocaron.