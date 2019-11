La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Añez, afirmó este jueves que el ex mandatario Evo Morales no podrá concurrir a las nuevas elecciones que busca celebrar para zanjar la crisis política desatada por el supuesto fraude en los anteriores comicios, una exclusión que también afecta al ex vicepresidente, Álvaro García Linera.