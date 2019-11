En declaraciones al diario O Globo, Bolsonaro también advirtió que no le da una valoración positiva a los que ocurrió en Bolivia, sino que es una advertencia sobre un sistema electoral con el que no comulga: “No es bueno que ocurra este tipo de cosas. Sé que fue contra la izquierda, pero no lo queremos contra la izquierda o la derecha. Si hay dudas, hay que ir y contar, abrir la urna, ver los votos impresos y contar”.