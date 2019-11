La misma soberbia del poder que le generó “puntos ciegos” a Macri, Piñera y Moreno, por no mencionar la sorpresa electoral para Duque, es la que le afectó a Morales y le impidió ver, hasta que fue tarde, que si no renovaba radicalmente su oferta, podría perder el poder. Por increíble que parezca, Macri y Morales, fueron víctimas del mismo síndrome del cambio en las expectativas que no supieron, ni anticipar, ni interpretar. Y por lo que escucho en Argentina, en Chile y en Bolivia, aun no tienen claro cómo moverse y cómo responder. Hay varios ángulos para evaluar el caso boliviano: