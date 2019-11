A la crisis de representatividad que hemos mencionado, debemos sumar al menos dos fenómenos igualmente preocupantes. El primero tiene que ver con las bajas tasas de crecimiento que vienen experimentando las economías latinoamericanas desde que terminó el ciclo de la commodities. Más grave aún, los gobiernos de la región no parecen encontrarle una solución al problema. Y esto le ocurre a los gobernantes de izquierda -como López Obrador en México- y a los de derecha (hace cuatro años que Chile crece a bajas tasas). Esto, entendiblemente, ha incrementado el malestar de una nueva clase media que -en países como Chile y Bolivia- no ha podido satisfacer sus aspiraciones. En este sentido, debemos recordar que el crecimiento económico no es suficiente para combatir la pobreza y alcanzar el desarrollo, pero sí indispensable.