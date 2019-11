“No hubo un golpe de estado político y no hay elementos que permitan considerar que se produjo uno”, remarcó Mesa luego de que Morales lo hiciera responsable por las escenas de violencia que se viven en gran parte del país. “Si siguieron los acontecimientos los últimos días saben que durante un mes el pueblo boliviano heroicamente ha dado una demostración de democracia”, dijo el dirigente y ex presidente boliviano.