El objetivo es recuperar, de los votos en general: 0% del Partido Nacional (29,7%), 3% del 12,8% del Partido Colorado, 3% del 11,3% de Cabildo Abierto, 0,5% del 1% del Partido Independiente, 0.5% del 0,8% de Asamblea Popular, 1% del 1,4% del Peri y 0,2% del 0,3 obtenido por el Partido Digital. Por otra parte se señala que "claramente el foco no debe estar en los militantes, aquellos que se conmueven con Zitarrosa, con el Gral Seregni ni con la bandera roja, azul y blanca. El núcleo del FA es su línea de partida, el 40.7%. Es vital en este momento diversificar los mensajes y los referentes a los efectos de poder captar la simpatía electoral de estos públicos específicos. No enfocándose en todos los votantes por igual. En particular la prioridad es generar un mapa de indecisos y priorizar a los persuasibles".