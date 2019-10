De acuerdo a distintos analistas consultados por El País, los candidatos intentarán no tomar riesgos y se cree que el debate no influirá de forma determinante en la elección. Montserrat Ramos, profesora de comunicación política de la Universidad ORT, dijo que en una campaña no hay nada definitorio, ni siquiera un debate, pero que además todo indica que el de esta noche será más bien algo así como “un simulacro de debate”.