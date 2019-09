Y como si le faltara sal al caldo, ambos países están sin embajadores mutuos desde hace un par de años, y las oficinas diplomáticas son manejadas por encargados de negocios. Costa Rica no tiene embajador en Nicaragua porque ha decidido no nombrar alguno, y Nicaragua no tiene embajador en Costa Rica, porque este país se ha negado a aceptar dos propuestas nicaragüenses usando el "silencio diplomático".