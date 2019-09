Hdavid responde el teléfono con desconfianza. ¿Quién es?, pregunta. Un periodista argentino, respondo. Le explico: estoy cubriendo los incendios y leí algunas notas sobre él. Quiero escuchar su versión, eso le digo. Se enoja. Me dice que la última vez que dio un reportaje al medio Globo habló cuarenta minutos y solo mostraron uno. "Fue un reportaje completamente tendencioso… si usted quiere hacer eso no me interesa", me advierte.