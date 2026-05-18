Entrevistamos a Jack Huston, Li Jun Li y Oten Uziel, estrellas y showrunner de Spider-Noir

Spider-Noir es la nueva apuesta de superhéroes con estética noir desarrollada para Prime Video por Oren Uziel, basada en el personaje de Marvel Spider-Man Noir. Ambientada en el Nueva York de los años 30, la serie sigue a un investigador privado envejecido que también carga con su pasado como vigilante. El proyecto cuenta con producción de Sony Pictures Television junto a Amazon MGM Studios, mientras que Uziel y Steve Lightfoot se desempeñan como showrunners.
La ficción tendrá a Nicolas Cage en el papel principal de Ben Reilly, marcando su primer protagónico en televisión. El elenco también incluye a Lamorne Morris, Li Jun Li, Karen Rodriguez, Abraham Popoola, Jack Huston y Brendan Gleeson. La serie comenzó su desarrollo en 2023, recibió inicialmente el título Noir y más tarde fue rebautizada como Spider-Noir. El rodaje se realizó en Los Angeles entre agosto de 2024 y marzo de 2025, y su estreno global está previsto para el 27 de mayo, con versiones disponibles tanto en blanco y negro como en color.
Te invitamos a ver nuestra entrevista con Jack Huston, Li Jun Li y Oten Uziel en video, o a leer una transcripción.
—Hola, chicos. En primer lugar, felicidades por esta serie. Es realmente increíble. Y creo que a la gente le va a encantar. Y cuando está terminada, siempre es una buena idea decir: “¿por qué no hacer esto?”. Pero cuando no está hecho y es solo una idea, ¿cuál fue la razón principal que convenció a cada uno de ustedes de hacer Spider-Noir?
Oren Uziel: —Para mí, es... recibí una llamada de Phil y Chris, los productores, y ya había trabajado con ellos en el pasado. E iban a hacer una serie de Spider-Man Noir. Está ambientada en Nueva York. Es en los años treinta. En ese momento iba a ser en blanco y negro. Y pensé: “Oh, genial”. Ya sabes, luego hablé con él un rato, pero pensé que iba a ser animada. Es decir, realmente no, no quiero realmente hacer animación en este momento. Y luego, durante la conversación, me di cuenta de que se trata de live action. Y dije: “Ah, está bien”. Y luego dije: “Dame un segundo. Déjame pensarlo”. Y volví y dije: “Escucha, yo no creo que sea la persona adecuada para contar otra versión de Spider-Man que sea un chico de secundaria. ¿Podemos hacerlo un poco mayor?” Y me dijeron: “Por supuesto. Simplemente sigue lo que tú... esa historia que quieres contar”. Y desde ese momento, me comprometí por completo. Y, de hecho, a partir de ahí todo fue a toda velocidad. Porque era una historia que sabía que podía y quería contar.
—¿Cuál fue la razón principal por la que dijeron: “Este es un proyecto que nos gustaría hacer”?
Li Jun Li: —Solo quería... Hice una entrevista para un proyecto anterior y me dijeron: “Muy bien, para terminar, ¿qué te gustaría hacer a continuación?” Y dije: “Quiero interpretar a una femme fatale”. Eso era lo siguiente que quería hacer. Y entonces esto, ya sabes, me cayó del cielo y tenía que hacerlo sin falta. ¿Cuántas veces, como actores, tenemos la oportunidad de interpretar papeles increíbles en un mundo noir? Así que sí, no lo dudé ni un segundo.
Jack Huston: —Sí. Tan pronto como recibimos los guiones, fue como: simplemente nunca te envían material como este, nunca, no con frecuencia, nunca. Así que es una oportunidad para, en cierto modo, hacer realidad tus fantasías como actor, además de ser parte de algo que me emocionaría igual si no formara parte de ello, simplemente por verlo. Creo que es un gran logro cuando uno piensa: “Me encanta esto de todos modos”. Así que espero que todos los demás sientan lo mismo.
—Genial. Dijiste: “¿Por qué no?”. Y que querías interpretar, como, ¿quién no querría interpretar a una femme fatale? Y la femme fatale es como uno de esos personajes icónicos de este mundo del cine negro. ¿Cuál fue el enfoque para lograr que el público, digamos, no confíe en ti cuando incluso estás diciendo la verdad, que es ese arquetipo de la femme fatale?
Li Jun Li: —Bueno, como actriz, siempre quieres interpretar personajes extremadamente matizados y complejos, especialmente siendo ella tan hipócrita como lo es. Pero, ya sabes, hemos estado hablando de esto todo el día sobre lo que hace que esto sea diferente es que todos los villanos no son realmente villanos y todos son profundamente humanos. Y Cat no es la excepción. No creo que... Creo que Cat fue la oportunidad para que yo interpretara, por primera vez en mi experiencia, a una femme fatale que no es una mujer que provoca la muerte de los hombres que la rodean, al menos intencionalmente. Y, ya sabes, creo que cada uno de los personajes de esta historia tiene tanto corazón y tanto amor por los demás que eso es lo que la hace tan diferente y mucho más interesante de ver, porque los mejores villanos son aquellos con los que realmente empatizas. Y creo que todos en esta serie han hecho un trabajo magnífico, gracias a la escritura de Oren, es que cada persona tiene un motivo muy puro, aunque eso difumine los límites de su brújula moral.
—Da la sensación de que la versión en blanco y negro es la experiencia noir pura. Se ve tan bien. Se siente increíble. ¿El color siempre fue parte del plan o cuándo surgió, como, “OK, tal vez también podríamos hacer la versión de colores”?
Oren Uziel: —Se incorporó más tarde. Al principio no formaba parte del plan, pero creo que Amazon nos dio la oportunidad de hacerlo y nosotros estábamos en la fase de preparación, así que tuvimos la oportunidad de prepararnos de verdad para ello. Y nos pareció una oportunidad para ofrecer, ya sabes… Estamos haciendo la versión en blanco y negro y la otra, es como una versión... Los fans del género de superhéroes que han visto cosas en ese tipo de colores vivos y llamativos de repente tendrán la oportunidad de ver una historia de superhéroes ambientada en el mundo del cine noir, blanco y negro, el cine de los años 40 y 50, con esas sombras profundas y ese contraste marcado. Es una forma de ver un noir con una paleta de colores brillantes vibrantes, saturados, que nunca antes habíamos hecho antes. Así que simplemente lo preparamos una vez. Es decir, la filmamos una vez, pero fueron dos versiones diferentes al mismo tiempo para las que estábamos muy preparados.
—Y para ti, quiero decir, claro que son las dos cosas, pero en tu corazón, ¿es más una historia de detectives noir o es más bien una historia sobre el camino del héroe?
Oren Uziel: —Una historia de detectives noir. Creo que eso queda bastante claro por la historia que estamos contando, pero está impregnada de elementos de superhéroes y de Spider-Man por todas partes. Hablamos mucho durante todo el proceso sobre cosas como: ¿qué pasaría si pudieras hacer una película de Bogart en la que Bogart simplemente resultara ser Spider-Man? Así que eso fue más o menos la estrategia.
—Me encanta eso. Esta es una gran oportunidad, creo, también para ofrecer a los fans y a los que no son fans de Spider-Man una nueva visión de lo que podría ser el mundo de Spider-Man. ¿Qué opinas, o mejor dicho, qué esperas que la gente piense de Spider-Noir?
Oren Uziel: —Un poco de lo que acabas de decir. Creo que si eres fan de Spider-Man, te va a te va a encantar porque es una serie de Spider-Man y es fiel a eso y lo honra, y me encanta Spider-Man. Pero si no eres fanático del cine negro, creo que podrás ver lo vivo que puede ser, lo relevante que sigue siendo, lo contemporáneas que son las películas de cine negro. Quiero decir, es una historia, es un género que es tan actual ahora como lo era en los años 30 y los 40.
Jack Huston: —Y ni siquiera hace falta ser fan de Spider-Man. Lo mejor de todo es que vive por sí mismo en una especie de mundo propio. Así que es para todos. De verdad que sí. Puedes venir a ver esto sin saber nada sobre Spider-Man y tomar la historia tal como es y no tener que saber nada sobre el universo en general. Es simplemente una gran historia.
—Lo es. Se me acabó el tiempo, chicos. Muchas gracias.
