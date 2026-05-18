Cómo las alpacas conquistan las alturas: claves de su adaptación extrema en los Andes

La alpaca, mamífero sudamericano de la familia de los camélidos, destaca por su lana fina y amplia variedad de colores, resultado de siglos de domesticación (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alpaca se distingue por su cuello largo, orejas puntiagudas y un pelaje voluminoso de textura fina, con colores que varían del blanco al negro. Este mamífero sudamericano, emparentado con la llama y la vicuña, alcanza entre 81 y 99 centímetros de altura en la cruz y pesa de 48 a 84 kilogramos.

Según HowStuffWorks, como miembro de la familia de los camélidos, la alpaca presenta el labio superior dividido y dos dedos con uñas en vez de pezuñas. Su lana, reconocida por ser delicada y térmica, carece de lanolina, lo que facilita su procesamiento. La amplia variedad cromática del pelaje responde a siglos de domesticación, y, según HowStuffWorks, estos atributos han hecho de la alpaca un recurso clave para la industria textil sudamericana.

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Origen y domesticación de la alpaca

La historia de la alpaca se remonta a miles de años en la región de los Andes. Se estima que su domesticación comenzó hace más de seis mil años, cuando las comunidades indígenas empezaron a criar estos animales por su lana. A diferencia de otros camélidos, la alpaca fue elegida principalmente por la calidad de su fibra y no como animal de carga. El proceso de domesticación modificó las características originales de la especie, generando los dos tipos principales actuales: la huacaya, de lana esponjosa, y la suri, de fibra larga y sedosa.

Perú, Bolivia, Chile y el norte de Argentina concentran la población mundial de alpacas, adaptadas a los climas áridos y fríos entre 3.500 y 5.000 metros de altitud (REUTERS/Daniel Becerril)

El desarrollo de culturas precolombinas, como la incaica, estuvo estrechamente vinculado a este animal, que llegó a ocupar un lugar central en la economía y en el tejido social andino, tanto por su lana como por su función en ritos y mitología. La selección humana privilegiada por sus poblaciones permitió consolidar la capacidad productiva y la adaptabilidad de la especie.

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Alimentación y comportamiento

Las alpacas son animales herbívoros y su dieta se basa en pastos, hierbas y, ocasionalmente, hojas de arbustos. Su sistema digestivo está adaptado para aprovechar al máximo los nutrientes de la vegetación de los Andes, que suele ser escasa y de baja calidad. Una característica de su conducta es la vida social en grupos jerarquizados, generalmente liderados por una hembra dominante.

En cuanto a sus interacciones, las alpacas reaccionan con comportamientos de alerta frente a potenciales amenazas, emitiendo sonidos para advertir a la manada. Además, emplean la escupida como mecanismo defensivo o para establecer jerarquías internas. Requieren agua fresca y sombra en climas calurosos y destacan por su capacidad de soportar condiciones adversas. El manejo tradicional en los Andes incluye técnicas de pastoreo rotativo para preservar pastizales y mantener la salud de los rebaños.

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El ciclo de vida de la alpaca incluye una gestación de once meses y una madurez sexual alcanzada entre los doce y veinticuatro meses en hembras (Crédito: PxHere)

Reproducción y ciclo de vida

El ciclo reproductivo de la alpaca está condicionado por el entorno andino y las prácticas de manejo humano. Las hembras alcanzan la madurez sexual alrededor de los doce a veinticuatro meses, mientras que los machos suelen volverse fértiles algo después. La gestación tiene una duración aproximada de once meses y, en términos generales, cada parto produce una sola cría.

Las crías nacen con un peso de entre seis y nueve kilogramos y logran ponerse de pie y caminar pocos minutos después del nacimiento. El desarrollo juvenil es rápido; el destete suele ocurrir a los seis meses. La longevidad de la alpaca puede superar los más de veinte años en condiciones favorables.

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La tasa reproductiva y la atención materna influyen en la sostenibilidad de los rebaños. Los criadores implementan técnicas para optimizar la salud reproductiva y la calidad genética de las nuevas generaciones, enfocándose en animales con fibra de mayor valor.

Usos y valor económico de la alpaca

La principal razón por la que se crían alpacas es la lana, ubicándose entre las cinco fibras naturales más finas y demandadas a nivel mundial, de acuerdo con datos del sector textil internacional. La lana de alpaca es ligera, térmica, hipoalergénica y resistente al agua, lo que incrementa su presencia en los mercados globales. Una alpaca puede producir anualmente entre dos coma dos y cuatro coma cinco kilogramos de fibra utilizable.

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La exportación de lana de alpaca constituye una fuente clave de ingresos para el sector rural de los Andes, especialmente para las comunidades del Perú

Además de la lana, las alpacas contribuyen a la economía de las comunidades de los Andes mediante la venta de animales vivos, así como la utilización de su carne y cuero, aunque en menor proporción. La exportación de lana de alpaca constituye una fuente de ingresos relevante para Perú, donde se concentra la mayor cantidad de ejemplares en el mundo. La diversificación de productos derivados de la alpaca ha aumentado su importancia en los mercados internacionales.

Diferencias entre alpaca y otros camélidos

Aunque la alpaca comparte origen y morfología general con otros camélidos sudamericanos, presenta diferencias notorias respecto a la llama, la vicuña y el guanaco. Es de menor tamaño que la llama y no se utiliza como animal de carga. Su lana resulta más suave y ofrece mayor variedad de color en comparación con la de la llama; la vicuña, aunque produce una fibra aún más fina, no ha sido domesticada de manera exitosa.

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Las alpacas presentan orejas más cortas y curvadas que las de la llama, así como una conducta menos agresiva. El guanaco es silvestre y de mayor tamaño. De acuerdo con información de HowStuffWorks, la domesticación y selección genética han dotado a la alpaca de una marcada docilidad, adaptabilidad y gran capacidad para producir lana de alta calidad, lo que la diferencia del resto de los camélidos de los Andes.