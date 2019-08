En la sombra de la galería, Barei no para de hablar, de tirar cifras, de citar hechos históricos, de dar nombres. Para explicar la actual situación de Mato Grosso se remonta más allá de la dictadura militar brasileña de la década de 1970. Concretamente, llega hasta el hambre tras la Segunda Guerra Mundial. Está seguro de que si el mundo no hubiera llegado a esa hambruna, la selva aún estaría en buen estado. "La producción de alimentos en climas templados ya no alcanzaba", dice para empezar a explicar su teoría. El mundo no conocía el potencial de producir en clima tropical, del paralelo 34. Es en ese momento cuando, según él, la clase gobernante empezó a pensar en que Brasil podría ser un país agrícola. "Esa idea, sumada a la de los militares de que el país tenía que poblarse, generó la ocupación de estas tierras", argumenta."'Integrar para no entregar', era el lema del gobierno militar. Porque hasta ese momento la idea del medioambiente no existía. No existía preservación. Nadie estaba ocupado por eso" e insiste: "Para cumplirlo, el gobierno militar tuvo que mentir a su pueblo".