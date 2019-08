No es fácil acceder a las tierras tomadas por los invasores. Muchos de los lotes fueron vendidos y hay mapas que muestran los nombres de esos dueños (para no entorpecer posibles investigaciones, no podemos publicarlos). De todas formas, están ahí, en una tierra que -contra todo discurso nacionalista-, no les pertenece. La recomendación estricta fue contarlo todo desde lejos. Pero aquí estamos, camino a Jarú. Camino a la Amazonia Ilegal.