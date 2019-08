Ha pasado más de un año y Batista todavía no puede trabajar. Tiene dificultad para comer sin vomitar, no puede ir al baño sin medicamentos, no pude exponerse al sol sin que su piel se hinche y ha perdido alrededor del 30% de su vista. Los médicos no pueden darle un pronóstico debido a la incertidumbre sobre el tipo de pesticida que la envenenó.