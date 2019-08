Su primera declaración al respecto ocurrió el lunes 12 de agosto, cuando opinó que una derrota de Macri puede provocar otra crisis migratoria en Sudamérica. "Gente de Rio Grande do Sul, si la izquierda regresa en Argentina, podemos tener aquí un nuevo estado de Roraima (estado brasileño fronterizo con Venezuela). Y no queremos eso: hermanos argentinos huyendo hacia aquí, en vista de las cosas malas que parecen estar pasando allí si estas elecciones celebradas ayer se confirman ahora en el mes de octubre", expresó en un acto en la localidad de Pelotas, en Rio Grande do Sul.